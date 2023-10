Liga dos Campeões em directo: Nápoles-Real e Inter-Benfica em directo. Todos os resultados

Milão, 3 de outubro de 2023 – Noite Liga dos Campeões Dois italianos estão envolvidos hoje Segunda rodada de competição. Um rico menu de coppa oferece Nápoles-Real Madrid E Inter-BenficaAmbos estão marcados para as 21h. abaixo notícias E criações e em tempo real Guia de TV.

Liga dos Campeões: todos os resultados ao vivo

Nápoles-Real Madrid ao vivo a partir das 21h

Televisão: Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Infinity, Sky Co

Formulários oficiais

Nápoles (4-3-3): Meredith; Di Lorenzo, Astigard, Natan, Oliveira; Angussa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskelia. Treinador: Rudy Garcia

Real Madrid (4-3-1-2): Capa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrigo, Vinícius Jr. Técnico: Carlos Ancelotti

Inter-Benfica em direto a partir das 21h

Televisão: Canale 5, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253, Infinity, Sky Go, Mediaset play

Formulários oficiais

Intermediário (3-5-2): Verão; Boward, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Durham, Ladaro Martínez. Treinador: Simone Inzaghi

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Pa, Morato, Ottamendi, Bernard; Kokcu, João Neves; Di Maria, Oursnes, Rafa Silva; Neres. Treinador: Roger Schmidt

Em Grupo D entre A Real Sociedad busca a primeira vitória na fase de grupos desta Liga dos Campeões depois de um empate na primeira partida fora de casa contra a Real Sociedad. Os nerazzurri, vindos de derrota para o Salernitana na Série A, Benfica, vice-campeão do Campeonato Português, impulsionado por talentos como Di Maria e João Mário. O precedente do ano passado foi a favor de Inzaghi. A vitória do Milan por 0–2 em Portugal na primeira mão, seguida de um empate por 3–3 na segunda mão em Milão: como resultado, o Inter chegou às semifinais.