Campi Flegrei, um plano de evacuação para o pradismo extremo, é examinado. Encomende logo no CDM – Notícias

Existe um plano de evacuação para o pior cenário, ou seja, a erupção do Vesúvio. Se houver um caso grave de Pradismo na zona de Campi Flegre, poderá haver em breve um plano de evacuação, para o qual o Ministro Musumesi apresentará uma ordem provisória ao Gabinete. Esta disposição é examinada pelo governo e prevê um plano com possíveis formas de remoção temporária para territórios particularmente afetados pelo fenômeno, em caso de brutalidade grave, o atendimento da população.

Entretanto, a Comissão de Riscos Graves reuniu-se hoje. “Pedimos à Comissão da Organização Nacional de Proteção Civil que nos informe da análise da comunidade científica sobre a situação atualizada da zona do ponto de vista sísmico e bradissísmico”, explicou Musumesi. Para a erupção do Vesúvio já existe um plano nacional, que abrange um total de um milhão e trezentas mil pessoas, e um plano duplo para realocar a população dos municípios da zona vermelha para diferentes áreas. Prevê-se que uma zona vermelha impeça a evacuação de pessoas em caso de “alarme” e uma zona amarela para evacuação temporária, bem como quatro níveis de alerta diferentes. O mapa do documento em caso de erupção cobre uma área de Nápoles e da costa napolitana (de Pozuoli a San Giovanni Teducio) movendo-se gradualmente para o interior até os territórios de Villarrica, Melito ou Casavatore.

Terremoto em Nápoles: epicentro de Campi Flegrei. Musumeci: "Estamos monitorando, não há risco" O choque foi claramente sentido em Nápoles. Muitos em Pozzuoli passaram a noite na rua: "Diga-nos a verdade". Prefeito de Pozzuoli: 'Precisamos de verificações de evacuação'

A zona vermelha abrange os municípios de Nápoles e alguns dos seus municípios, Pozzuoli, Bacoli e outros, que estão mais expostos ao risco invasivo de fluxos piroclásticos (ou seja, avalanches de gás, cinzas e fragmentos vulcânicos), totalizando uma área de cinco milhões de habitantes. A evacuação das pessoas da zona vermelha começa com a declaração da fase de “alarme”. A zona amarela – os 24 bairros de Nápoles, os municípios de Villarrica, Calvisano, Marano, Mugnano e outros municípios e um total de oitocentos mil habitantes – fora da zona vermelha, isto é em caso de surto. Exposição à precipitação de cinzas vulcânicas. Esta seção pode exigir exclusões temporárias.

Os quatro níveis de alerta – verde, galo, laranja e vermelho – descrevem o nível de atividade do vulcão para Campi Flecri e indicam o tempo antes do reinício da atividade eruptiva. Existe uma fase de “alerta prévio” em que aqueles que querem sair podem fazê-lo, mas apenas livremente. Contudo, quando é declarado um “alarme”, toda a população deve abandonar a zona vermelha e pode optar por fazê-lo de forma independente ou com assistência. O tempo total estimado para esta operação é de três dias: as primeiras 12 horas são úteis para a preparação de pessoas, e as 48 horas seguintes são para a evacuação de pessoas de todos os concelhos da zona vermelha. Por último, as últimas 12 horas representam a margem de segurança para gerir quaisquer problemas críticos.

