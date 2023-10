Aquele fio vermelho (preto) que liga o atacante português do Milan ao protagonista do romance filosófico de Voltaire

“Na Vestfália, no castelo do duque Thunder-ten-Dronck, havia um jovem de maneiras muito gentis por natureza. Seu físico declarava sua alma, e um julgamento correto com rara simplicidade lhe rendeu, creio, seu nome: Leontido “.

Parafraseando a tradução de Incipit de Riccardo Pacelli, poderia começar assim Cândido de Voltaire (1759), Narrativa Esta noite é o jogo entre Borussia Dortmund e Milan, segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. O jogo será disputado no Westfalenstadion, que foi renomeado como Signal Iduna Park desde 2005 devido a problemas financeiros. Horrível, sim, mas ajudou a salvar o Borussia 09 eV Dortmund, ou BVB 09, de Ballspilenver, da falência corporativa.

Coincidentemente, foi na Vestfália que começou a filosofia de Conte, a mais famosa da história da literatura mundial.. Se você não se engana com a pigmentação fisionômica Quem melhor para encarnar a velocidade e a leveza do romance mais fugaz de Voltaire do que Rafa Leo no futebol contemporâneo?

Se Italo Calvino, numa das suas mil obras enciclopédicas, tivesse escrito sobre futebol, teria reconhecido o arremesso do jogador do AC Milan Leo “com um sorriso nos lábios” e reconhecido a “mobilidade de arremesso”, “saraband”. Em 1911, Paul Klee ilustrou Cândido de Voltaire em 26 gravuras. A partir daqui, de fato, Calvino começou a escrever Candide ou Velocity em 1979. Tal como o mundo que Voltaire descreveu em torno do seu herói, o futebol contemporâneo está em frangalhos. Mas no meio deste carrossel da vida humana, de catástrofes fugazes e limitadas, há sempre alguém que pode ser considerado mais infeliz do que nós – quem sabe? Um jogador da Juventus em viagem a Chiasso, um torcedor do Inter que teme seu abismo existencial… – o pobre Leibnizian Pangloss com seu otimismo otimista ou, pior, sem sentido em oferecer respostas filosóficas a si mesmo. Martinho pessimista e maniqueísta, “aquele que só quer ver os triunfos do diabo no mundo” (que preferimos admitir, porém, por outros motivos).

Apesar dos acontecimentos desta hora que se assemelham a acontecimentos tão monstruosos e imensuráveis ​​como a carnificina da Guerra dos Sete Anos, o terramoto de Lisboa de 1755, o auto-da-, hoje não culpamos apenas a ele. A fé da Inquisição portuguesa, as torturas sofridas pelos escravos nas plantações de cana-de-açúcar da Guiana – todas as catástrofes descritas por Voltaire ao ritmo frenético de um comediante do cinema mudo – e sentar-se em frente à televisão à espera que o desastre fosse repentino mudança de ritmo, músculos e tendões tensos, uma bola-é-uma-bola-não-é-não, Golden – a enxaqueca súbita e insuportável de um defesa vestfaliano de libré preta e, finalmente, o descuido alegre e gutural de um lusitano sobrevivente 268 anos após o terremoto mencionado.

Calvino escreve: “O que Voltaire projeta em seus quadros ultrarrápidos é um grande cinema mundial, uma turnê mundial em oitenta páginas que leva Cândido de sua Vestfália natal à Holanda, a Portugal, à América do Sul, à França, à Inglaterra, a Veneza, na Turquia. , e as turnês mundiais secundárias de personagens coadjuvantes.” , masculino e, acima de tudo, presa fácil de piratas e traficantes de escravos entre Gibraltar e o Bósforo”.

Mas se olharmos mais de perto, o Wesftalenstadion de Dortmund, um dos estádios mais famosos da história do futebol, também funciona de forma brilhante como uma máquina do tempo e da geografia. No último meio século, o seu campo foi pisoteado pelo pedante planisfério. Na Copa do Mundo de 1974, começando no Zaire onde Jordan e Lorimers foram derrotados por 2 a 0 pela Escócia, o Orange Holandês avançou para a Glockguard, após empate sem gols com a Suécia, vitórias sobre Bulgária (4 a 1) e Brasil (2 a 0). ). Na Copa do Mundo de 2006, depois de derrotar Trinidad e Tobago e Suécia, Polônia e Togo, Suíça e Japão, Brasil e Gana, a semifinal de última hora entre a Alemanha foi palco de uma semifinal com prorrogação. E a Itália esteve à beira de um pênalti através do segundo gol de Grosso e Del Piero. No entanto, há cinco anos, noutra final emocionante, a final da Taça UEFA entre Liverpool e Alavés, que terminou 4-4 após descontos e foi decidida por um autogolo de Basque Geli aos 116 minutos, algo interessante aconteceu. . Com menos de vinte e sete anos de diferença, pai e filho marcaram no mesmo terreno, senão no mesmo gol: Johan Cruz fez 2 a 0 contra o Brasil na segunda partida da fase de grupos, e Jordi Cruz marcou nos acréscimos. 4-4 para o Alavés contra o Liverpool.

Espere um bom concurso filosófico esta noite, enquanto o bom professor Piolklos assiste ao vivo “O Melhor de Milão Possível” do banco. Frei Jiro(ud)pley, que queria se tornar turco, poderia resolver o problema.