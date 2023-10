Maestre Sad, acusou o guarda. Todas as 21 vítimas identificadas

existe A hipótese de múltiplos homicídios rodoviários no processo de investigação aberto pelo Ministério Público de VenezaSem dúvida o momento, em desastre Um ônibus cheio de turistas caiu em um viaduto em Mestre na noite de terça-feira Depois de demolir a barreira.

Todas as 21 vítimas do massacre foram identificadas. Segundo dados da Província de Veneza, tratavam-se de nove cidadãos ucranianos, 4 romenos, 3 alemães, dois portugueses, um croata, um sul-africano e um italiano, o motorista do autocarro, um homem de 40 anos, natural de Treviso. Quanto aos feridos, atualmente Dos 15 internados, 13 foram identificados: Cinco são cidadãos ucranianos, quatro são alemães, dois são espanhóis, um é croata e um é francês. Os dois últimos feridos, ainda sob investigação, seriam um cidadão ucraniano e um alemão. Noite lá A região de Veneto emitiu um boletim atualizado à tardeDas 15 pessoas internadas no hospital, 12 eram adultos e 3 eram crianças. Dez pessoas estão nos cuidados intensivos.

Ainda não há uma reconstrução que possa estabelecer definitivamente as causas do acidente. Eu sou Duas hipóteses principais são exploradas pelo Judiciário sobre as causas da tragédia: Uma manobra perigosa, outro ônibus e uma velha guarda; Ou o motorista tem uma doença que o deixa incapaz de controlar o veículo. “No momento não há suspeitos – confirmou o promotor Bruno Serchi – enquanto o guarda-corpo, a área onde o ônibus caiu e o veículo foram apreendidos”.

Também foi adquirida a ‘caixa preta’ do veículo”, só será examinada – explicou Serchi – se se souber que não se trata de um caso pontual. pode ter as opiniões de especialistas relevantes “.

E quando Colegas do motorista morto, Alberto Risotto, 40 anosUma colega, que definem como “motorista experiente” (trabalhou em ônibus durante 7 anos), lamenta, as investigações se concentram em Análise do vídeo realizado no momento do acidente na ‘sala de controle inteligente’ do Município de Veneza.

A câmara está apontada para o fundo da curva de Mestre a Veneza, e para o topo do viaduto, na descida, em direção à estrada de acesso à autoestrada A4. Você percebe que o ônibus está com outro, provavelmente à esquerda, parado em um semáforo em direção a Marghera, que tem uma seta. Imediatamente você percebe o veículo desviando e o outro ônibus de repente passa por uma placa de pare. Nenhum outro veículo estava visível na frente.

Também aqui o chefe do Ministério Público de Veneza esclareceu a possível participação de outros veículos no desastre. Não houve sinais de frenagem ou contato com outros veículos”, disse o magistrado. Mecânica do acidente “Observar o ônibus pousar cinquenta metros e deslizar no guarda-corpo e por fim, empurrar mais para a direita, cair no chão”. O outro ônibus que estava ao lado do ônibus no viaduto, portanto, não teve participação importante no acidente. Mas foi o condutor deste segundo veículo quem primeiro tentou ajudar. Ao dar o alarme, ele também jogou o extintor de incêndio no veículo atingido, que pegou fogo.

Precisamente as evidências excluem que o ônibus do acidente estava em alta velocidade. “Testemunhas – sublinhou Serchi – ele ia devagar, o troço da estrada era inicialmente ascendente, em todo o caso, objectivamente, não permite alta velocidade”. No entanto, o que já se sabe é que se tratou de um “massacre de jovens”, como imediatamente afirmaram os socorristas.

Agência ANSA Agência ANSA Maestre, ‘apenas um trilho’. Acusação da empresa de ônibus – Notícias – Ansa.it CEO: ‘O ônibus tombou’. Existe um plano para fazer isso de novo (ANSA).

Na verdade, a idade média das vítimas é muito mais baixa. Os mortos incluem uma criança de um ano e meio – os médicos não conseguiram determinar sua idade exata – e uma menina de 11 a 12 anos. As vidas de duas meninas de 28 anos e de um homem de 30 anos foram destruídas.

Agência ANSA Agência ANSA Mestre: a agonia da identificação, 9 vítimas ucranianas – Notícias – Ansa.it Jovens, massacre de três menores

Agência ANSA Agência ANSA Maestre, guardas indiciados, regras e modelos – Notícias – Ansa.it Aprovação baseada em quatro classes de segurança, padrões da UE

Agência ANSA Agência ANSA Mestre, os trabalhadores apanhados nas chamas são heróis, ‘uma menina foi salva’ – Notícias – Ansa.it As palavras de um dos três trabalhadores migrantes africanos que tentaram salvar os passageiros

Condolências do Presidente Mattarella e do Primeiro Ministro Meloni



O Presidente da República é Sergio Mattarella O prefeito de Veneza telefonou para Brugnaro para expressar suas condolências pela terrível tragédia em Mestre.

“Apresento as minhas mais profundas condolências, pessoalmente e a todo o Governo – A primeira-ministra Georgia Maloney anunciou., por grave acidente em Mestre. Nossos pensamentos estão com as vítimas, seus familiares e amigos. Estou em contato próximo com o prefeito Luigi Brugnaro e o ministro Matteo Piantossi para acompanhar as notícias sobre esta tragédia.

Agência ANSA Agência ANSA Acidente de ônibus, precedentes – Notícias – Ansa.it Pior acidente de 2013, 40 mortes na província de Avellino (ANSA).

Notícias do MESTRE – Podcast



Reprodução protegida © Copyright ANSA