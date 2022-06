O clima muda antes do previsto; Sonhos e dúvidas sobre este próximo verão ILMETEO.it

Algo deu errado assim como os outros eventos deste verão frenético

Mude o clima com antecedência para o próximo verãoNão deveria ser o verão mais quente e mais quente de mais de três meses de norte a sul?

Não, algo se foi, algo está erradoComo em outros casos neste início de verão frenético, agora as nuvens cumulonimbus, mesmo as supercélulas cheias de granizo, estão avançando km de oeste para leste.

Como de costume, as imagens do satélite Meteosat, sem nada escapar de sua altitude de 36.000 km, nos mostram uma visão perturbadora: Granizo com uma variedade de trovoadas, é o precursor do granizo, vai se organizar a partir dos Alpes e do Piemonte e está definitivamente mirando na Lombardia, pronta para atacar a Ligúria e o resto de todo o Nordeste à noite! Células maciças de violência se formarão a leste de Emilia Romagna e Trivandrum, via Lombardia, na noite de quarta-feira. Pronto para atacar eventos violentos relacionados e a grande tempestade de granizo.

Ele vai fazer isso então Verão 2022, com os seus sonhos habituais, para captar algum espaço nas nossas memórias, sejam elas uma estação, um feriado ou um fim-de-semana, uma saída à noite, uma estrela não é?

Sim, mas vai chover com trovões por enquanto.