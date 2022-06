Calciomerdo Roma, palavras do agente esclarecem seu futuro: “Já selecionou um novo clube”

Destaques na janela de transferências de verão na Roma após o término da temporada com a extravagância de José Mourinho. O treinador português está de férias depois de uma temporada de 55 jogos que culminou no sucesso da conferência em Trana. Apesar de o Especial puxar um plugue, são dias de trabalho frenéticos para o companheiro de equipe Diego Pinto, e o futuro de um jogador abordado por Kialoros está oficialmente aqui. O agente não teve dúvidas e não cortou as palavras, a preferência do jogador era clara e o novo clube já havia sido selecionado.

Poucas semanas antes do início do mercado de transferências de verão, as palavras do advogado de um jogador próximo a Roma chegam. O agente da juventude resolve as dúvidas e indica a vontade clara do interessado em considerar a próxima sessão do mercado de câmbio. Agora não há dúvida de que a Roma desmantelou a conspiração que visava diretamente o campeonato argentino para fortalecer seu trocarte. Kialorosi Trocar, perdido em troca grátis Performance do armênio Henrik Mikitarian. Para substituir o já existente número 77, ele também criou o nome de um jovem meia-atacante da Argentina, cujos cartões agora são encontrados nas mesas.

Exchange Market Roma, anúncio oficial: “Ele escolheu um novo clube”

Martin Sentova, advogado Fagundo Farias. O meia-atacante nasceu sob o cólon em 2002 e agora seu futuro parece condenado e ele não estará na Serie A. O advogado não teve dúvidas, comentando o futuro imediato do médio que atacava numa entrevista à rádio portuguesa DSF: “Farias quer jogar no Porto. Pode atuar como um clube e, em seguida, um passo para alcançar os melhores times do mundo. “A Argentina está a um passo de abraçar a causa de Sergio Concião, e um aviso final foi lançado ao clube português, que tem as respostas: esta sexta-feira.“Podemos ter uma oportunidade de Roma, mas gostamos muito do Porto”.