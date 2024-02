De Grandis: “Leo e Guara são parecidos, mas diferentes. Os portugueses são engraçados, no entanto…”

Hoje às 20h45 Milão Jogue contra o Napoli no San Siro pela 24ª rodada do Campeonato. Entre os jogadores mais esperados estão Leo e Kvaratskelia , dois homens representando suas respectivas equipes. Ele falou justamente sobre a competição Estêvão chá Grande Naquele dia Céu Esportes 24.

No guará : “Quanto ao Kvartskelia, não vejo isso, vejo uma obsessão por objetivos. As ideias que deram certo no primeiro ano já não existem, porque não tem a dobradinha Mário Rui à sua espera e rodeia-o… e às vezes é teimoso em encontrar o objectivo. , o que Leo não faz. Leo gosta de jogar, não que ele esteja obsessivamente em busca de gols. Kwara criou 4-5 chances de gol na última partida, então poderia ter sido mais na última partida como nos encantou na temporada passada.”.

