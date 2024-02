Terror perto de Roma. Algumas pessoas atacaram e uma pessoa morreu rottweiler Enquanto ele estava correndo perto do parque Manciana. Ele foi encontrado no chão por volta das 8h30. A recuperação é inútil.

No local Manziana carabinieri, guardas do parque, Manziana carabinieri florestal, veterinários e apanhadores de cães também equipados com armas com anestésicos. Segundo relatos iniciais, os cães, possivelmente três, podem ter escapado de uma casa.

Um homem de meia idade foi encontrado morto no chão com ferimentos profundos no rosto e na parte superior das pernas. A vítima ainda não foi identificada. O homem, vestido com roupas de corrida, foi encontrado no chão perto do Parque Manziana com ferimentos profundos no rosto e no corpo. Existem grandes Rottweilers perto de onde ele foi encontrado. De acordo com as reconstruções, ele estava correndo quando foi atacado e ferido por rottweilers. Os cães, talvez três, escaparam de uma casa distante. A polícia está investigando.

