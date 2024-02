“Leo e Guara, parecidos, mas diferentes. O georgiano é obcecado por gols, o português é divertido.”

Domingo à noite São Siro existe Milão-Nápoli, Leão contra Quaratskelia; Os dois homens icônicos de suas respectivas equipes enfrentarão muitas dificuldades nesta temporada. Ele fala sobre isso ao vivo no Sky Sport 24 Estêvão chá Grande.

Estas são as suas afirmações: “Apesar de terem funções semelhantes, são muito decisivos nos respetivos campeonatos, mas os dois jogadores interpretam as suas funções de forma diferente. Vejo também dificuldades diferentes neste momento: o Leo é um jogador muito forte, é muito forte, tem que aprender a jogar futebol melhor. É uma espécie de provocação, mas na minha opinião quem tem progresso, sofisticação, inspiração e brilho é muito forte, não pode ser muito vulnerável e não pode fazer uma escolha errada.”

Naquele dia Guara: “Quanto ao Kvaratskelia, não vejo isso, vejo uma obsessão por objetivos. As ideias que deram certo no primeiro ano já não existem, porque não tem a dobradinha Mário Rui à sua espera e rodeia-o… e às vezes é teimoso em encontrar o objectivo. , o que Leo não faz. Leo gosta de jogar, não que ele esteja obsessivamente em busca de gols. O Guara criou chances de gol de 4 a 5 na última partida, então ele foi muito parecido na última partida com a forma como nos hipnotizou na temporada passada.