Houthis ameaçam a Itália: “Seus navios estão em perigo”. Tajani: “Eles não nos assustam”

Antes de o comando da missão de Atlanta ser entregue à Itália, e poucos dias depois do início da nova operação europeia Aspides, na qual Roma assumirá o comando tático, os Houthis estão jogando a mão no nosso país – dizem. – “Arrisco a segurança dos seus navios militares e mercantes.” Outra tentativa dos rebeldes iemenitas de bloquear as operações no Mar Vermelho foi criada precisamente para proteger a segurança dos navios mercantes que atravessavam a área, sob o risco de acabarem na mira de foguetes disparados por barcos rebeldes.

Encouraçado Martinengo, navio italiano no Mar Vermelho: lançadores de torpedos e canhões para a missão “Atalanta”

Ameaças Houthi, reação italiana

Mas o próprio Ministério da Defesa respondeu à noite, definindo as ameaças dos Houthis como “parte da sua guerra híbrida” e uma tentativa de “minar a nossa unidade e a da União Europeia”. Portanto, o governo não se deixará intimidar, mas, em vez disso, Bruxelas destacará a importância da nova missão que será oficialmente lançada a partir de Aspides e que proporcionará novas regras de envolvimento no Mar Vermelho. , a operação de Atlanta nasceu há quinze anos com o objetivo de garantir a segurança dos navios e embarcações comerciais alvo de piratas na zona que vai do Mar Vermelho à Somália. “Atacar navios comerciais de países não relacionados com o que está acontecendo em Gaza – sublinha via XX Settembre numa nota – espalhar informações falsas, permitindo que navios da Federação Russa e da China circulem livremente no Mar Vermelho, mas não outros, uma ameaça para a Itália assumir o comando táctico da operação Aspides, cujo único objectivo é atacar os nossos navios. A segurança e a livre navegação são tentativas de minar a nossa unidade e a da UE”.

Mar Vermelho, ameaça dos Houthis à Itália: “Navios militares e comerciais em risco de ataque”

Os Houthis, a estratégia italiana

“Os Houthis – continua a nota do Ministério de Guido Grosseto – querem convencer-nos de que é correto e mais conveniente aceitar a ameaça do terrorismo em silêncio e olhar para o outro lado em vez de proteger a segurança e a livre navegação”. “A União Europeia e, com ela, a Itália – conclui a nota – exigem, em vez disso, o direito e o dever de intervir na segurança, na livre circulação de mercadorias, nas suas próprias economias e na protecção do direito internacional. , teriam apreciado a intervenção humanitária italiana, que é a favor do povo palestiniano, uma intervenção muito relevante e imediata.

Tajani: Não temos medo

Referência à transferência de 100 crianças palestinianas com as suas famílias para Itália para receberem cuidados médicos adequados nos melhores hospitais infantis. O Ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também enfatizou o compromisso da Itália. Não teremos medo, disse ele. Protegeremos os nossos navios como um país que depende das exportações para 40% do seu PIB.” Hoje, no dia em que os rebeldes celebraram o funeral de “17 combatentes”, novos ataques dos EUA atingiram o Iémen, destruindo alguns mísseis Houthi que estavam prestes a ser lançados. no Mar Vermelho.

