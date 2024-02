Portugal explode contra Milinkovic-Savic após Cristiano Ronaldo, Al-Hilal-Al-Nasser: Detalhes

Cristiano Ronaldo, português explode contra Milinkovic-Savic na final da Riyadh Season Cup: detalhes

Milinkovic-Savic marcou uma vitória por 2 a 0 sobre o Al-Nasser de Cristiano Ronaldo na Super Final da Riyadh Season Cup, na Arábia, na noite passada. No entanto, o resultado não caiu bem para o ex-jogador da Juve e do Real, que desabou no final da partida quando alguns torcedores lhe atiraram lenços azuis e brancos no escanteio, gesto que ele não gostou. jogador.

O português retaliou pegando o lenço e escondendo-o nos calções, devolvendo-o depois aos rivais.