“Exército de Frankeleone” de tratores italianos: assim a resistência foi quebrada e recebeu um mínimo

Um retrato claro da situação foi tirado pela assessoria de imprensa de Roy no meio das negociações para receber uma delegação de agricultores agitados na plataforma de Sanremo: “Recebemos 122 e-mails de pessoas autorizadas a falar. Não há porta-voz, não sabemos a quem nos referir.” É um pequeno passo de espontâneo para fragmentado e conflituoso, e o protesto em Itália – ao contrário de outros lugares – conseguiu isso numa questão de dias, sacudindo a poeira e talvez até na esperança de conseguir algo. Por metade da Europa, milhares de tratores marcham. Falam com uma voz única e determinada. Têm interlocutores reconhecíveis. Fazem-se ouvir e ganham alguns pontos de apoio.

Aqui não. Todos dizem que as reivindicações são as mesmas, mas depois há o crescimento de siglas, de associações, de grupos, de líderes autoproclamados, de porta-vozes improvisados. Ontem Giorgia Meloni reuniu-se primeiro com as (muito odiadas) associações comerciais, depois com a delegação da RiscatoAgricoltura, responsável pela luta liderada por Salvatore Faiz, agricultor de Piombino e criador da esquiva “Marcha sobre Roma”. .

Aqui, para falar do clima, à medida que Faiz e os seus aliados chegavam aos palácios do poder, Tanilo Galvani – que afirma ter iniciado a mobilização – parou a poucos quilómetros da capital e anunciou a chegada de tratores de toda a Itália. Ele deu a entender que uma invasão pacífica de Roma ocorreria no início da próxima semana. Mas, acima de tudo, reservou palavras venenosas para o primeiro-ministro e o seu governo: “Eles não nos estão a responder. Parecem querer falar apenas com membros dos seus partidos ou organismos comerciais. Tomaremos a decisão principal quando todos eles vierem. ” Rio inundado: “Eles estão em campanha, estamos falando em salvar nossas aldeias.” pensando. Vejo tentativas mesquinhas de nos dividir: na reunião com o Ministro Lolloprigida eles (FdI, ed.) queriam alguns deles, pessoas que eles nunca tinham visto, falar em nome de todos. A mesma coisa no Pescara de Meloni: entre os camponeses havia candidatos dos partidos do governo. Eram falsos e maus. ”

Faiz vira a história de cabeça para baixo: “Não temos caminhos políticos atrás de nós, não concorremos a cargos públicos no passado (Galvani era próximo da Liga, ed.). Ele faz ataques políticos, nós apoiamos o governo, pedimos para estar do nosso lado, trazemos as nossas guerras para a Europa. Galvani insiste: “A recuperação agrária é feita por membros da FdI”. Mariano Ferro de “Pitchforks”, representando o movimento camponês siciliano, junta-se à diatribe: “É errado declare-se líder, esta resistência não precisa de líderes.” Pelo contrário, são inúmeros os números aqui. Há poucos dias, Forza Giuliano Castellino, ex-professor de Nuova e fundador da “Ancora Italia”, imortalizou-se em um vermelho trator: “A Roma do descontentamento está pronta para acolher os nossos irmãos camponeses.” Depois há os “Lombardos”, que queriam subir ao palco do festival. Não um grupo grande, mas três. Com porta-vozes interessados: um criador de Bérgamo , Alessandra Oldoni, agricultora de Lodi, Giulia Coglio e outro criador, David “Peppolo” Petrotti, de Brescia.

À medida que cada um deles explica os motivos do protesto, fica claro que os slogans são quase idênticos. A recusa em ser representado por organizações tradicionais também é partilhada no mundo agrícola. Ouça Galvani: “Caro primeiro-ministro, eu lhe disse: abraçar Goldreddy dá azar. Você perderá esta batalha.” A ideia de dobrar o governo através de manifestações com o apoio do “povo”, a ameaça de cada sigla, é impulsionada por elogios populares. Mas o que aconteceu em outras partes da Europa prova o contrário: testemunha – se não sempre – a represália, a representação de organizações intermediárias. O Boer Burger Beweging na Holanda (Movimento Cívico Camponês) tornou-se até um partido que elegeu 15 senadores nas últimas eleições. Na França, pelo menos inicialmente, a resistência foi liderada pelos dois principais sindicatos agrícolas, Fnsea e Jeunes Agriculteurs. A mobilização posterior saiu das mãos das organizações tradicionais. Mas eles a usaram na França como na Alemanha., alguns resultados foram obtidos.

Na Itália, por enquanto, estamos paralisados. E os tratores rebeldes quebraram antes que conseguissem metade da concessão.