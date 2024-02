Cong à Casimbasa para comprar: Rocinha portuguesa chega do Sporting

Policial

Kong O KasimbasaUm clube turco, atualmente em sexto lugar na tabela, anunciou um acordo com Clube Desportivo de Portugal Pela contratação do lateral-esquerdo português Diogo Filipe Costa Rocha Rosinha. Emprestado aos catarianos do Al-Marqiya SC na primeira parte da temporada, é um jogador de futebol nascido em 1995, que cresceu entre o Bovista e o Benfica e jogou em Inglaterra e na Bélgica com a camisola do Bolton durante a sua carreira. Padrão de Liège.

O mercado de câmbio de inverno na Turquia ainda está aberto e permanecerá aberto até esta noite. Abaixo está uma lista das principais ligas onde o mercado de transferências ainda está aberto.

Turquia: Fecha em 9 de fevereiro.

Romênia: Termina em 12 de fevereiro.

Hungria: Encerramento em 14 de fevereiro.

Croácia: Encerramento em 15 de fevereiro.

Suíça: fecha em 15 de fevereiro.

Sérvia: Termina em 16 de fevereiro.

Argentina: Fecha em 18 de fevereiro.

Emirados Árabes Unidos: termina em 21 de fevereiro.

Polónia: Encerramento em 22 de fevereiro.

Rússia: Encerramento em 22 de fevereiro.

China: Fecha em 28 de fevereiro.

Brasil: Fecha em 7 de março.

Ucrânia: fecha em 12 de março.

Japão: termina em 27 de março.

Suécia: fecha em 28 de março.

Noruega: Fecha em 3 de abril.

EUA: Termina em 23 de abril.