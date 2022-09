“Imigrantes? Tenho p… cheio”. Salvini pede confronto com Letta

Matteo Salvini Durante um comício em Bari, voltou a chamar a atenção contra os imigrantes, ou melhor, contra os desembarques excessivos em nossas costas que trouxeram mais de 70.000 imigrantes desde o início de janeiro. O “ A Esquerda e a Direita perguntam aos que descem a Lampedusa esta noite: tenho bolas cheias de imigrantes. Quero dar direitos a quem faltar no final do mês “Fortes palavras de Matteo Salvini em vista do referendo de 25 de setembro, após o qual há um governo de centro-direita, o líder da Liga está apostando tudo no restabelecimento das ordens de segurança.

Mas da etapa de Bari, Matteo Salvini também atacou Enrico Letta na questão tributária: “ Não entendo por que Leta (Enrico Leta, secretário do PT, Ed) diz que nunca faremos imposto fixo. Se você está seguindo Enrico, deixe-me dizer-lhe:fique calmo‘ “. Então ele acrescentou, provocando o secretário:” Como há uma fuga de cérebros no exterior, Paris está esperando por você, os eleitores vão ajudá-lo, acrescentou. E conclui: “Um simples imposto de 15 deve começar com os assalariados e se estender aos empregados, famílias e pensionistas. Menos. “. Mas o secretário da Liga também quer se chocar com Enrico Letta, que continua fugindo:” Enrico quando quiser, onde quiser Vamos comparar Eles são todos seus amigos em Roy 3. De Fazio, de Gruber, de Milão, tarde ou meia-noite: quando quiser. Receio que ele não tenha ideia de comparar “.

Assim, apontou os caminhos dessa esquerda: “ Lamento dizer que estamos fazendo campanha que estamos trazendo ideias da liga e, por outro lado, há apenas insultos. Um mês eles foram com a Rússia, Salvini um agente russo Ele pegou dinheiro dos russos. Agora eles têm com a Hungria, então eu não sei se eles vão ter com a Turquia, com o Japão. Mas Letta e Conte não falaram sobre a Itália e acho que também serão punidos por isso “.