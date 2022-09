Wallapop é o líder Ram para o novo plano de expansão da Itália

Aproveitando os sucessos recentes Itália e crescimento em 2021 e 2022, Wallapop anunciou seu Expansão em PortugalMais de 8 milhões de internautas agora podem ganhar renda extra Venda de bens Já não são utilizados em território nacional e além-fronteiras.

Um site de comércio eletrônico dedicado à venda de produtos de várias categorias pré-amados celebra que Primeiro ano lançado na Itália, e está a preparar mais um passo na sua expansão internacional com a entrada da plataforma no mercado português. Desde o seu lançamento em Portugal, a negociação na plataforma pode ser realizada nos dois sentidos com Espanha, estando a concretização de transações entre Portugal e Itália enquadrada nos planos futuros da empresa.

Números de Wallapop

Em 2013 em Barcelona foi criado o modelo de mercado de segunda mão para repropor online de forma simples e eficaz, um ecossistema de compra e venda de bens usados. Wallapop Uma amostra é garantida Consumo mais sustentável e consciente, Permitir que os consumidores participem da economia circular e prolonguem a vida útil de uma ampla variedade de produtos por meio de suas próprias plataformas Comércio eletrônico.

O modelo de negócios multicategoria também foi um grande sucesso na Itália e, em março deste ano, o site dobrará de tamanho Venda de produtos italianos usados ​​após seis meses no país e para a Espanha. Wallapop fechou com 2021 Aumento de receita total de 65% e receita de serviço Wallapop Envíos crescimento de 59%Além disso, sua comunidade gera mais de 100 milhões de listagens todos os anos EspanhaA plataforma foi visitada aproximadamente todos os meses 15 milhões de usuários.

“Focar em Portugal como o próximo marco no processo de internacionalização Wallapop Isso nos permitirá dar mais um passo para a criação de um catálogo único na Europa e tornar os produtos reciclados uma opção de compra preferencial. A nossa entrada no mercado português vai permitir-nos consolidar esta forma de consumo em novas regiões, ao mesmo tempo que alargamos o stock transnacional disponível através da plataforma, potenciando ainda mais a experiência em Espanha e Itália”, explicou. Rob CassidyCEO’s Wallapop.

Sucesso na Itália

Muitos são os fatores que contribuíram para o sucesso Wallapop Na Itália, a partir do número de downloads: no primeiro semestre de 2022, ou seja, Aplicativos semelhantes mais baixados, e hoje 2,4 milhões de consumidores o instalaram. Em particular, o modelo de negócios multicategoria está dando frutos, o que aumentou a publicidade no catálogo italiano, especialmente nas categorias “Filmes, Livros e Música” (+ 63%) e “Jogos e Consoles” (+ 46%). ), mas “Casa e Jardim” (+17%), que se revelou o mais popular e desejado. Enquanto isso, graças a uma combinação de fatores, incluindo grandes investimentos no desenvolvimento de sites Marketing e Comunicação, as vendas de artigos na Itália dobraram em março de 2022. A abertura de vendas e compras em ambas as direções entre Itália e Espanha gerou um aumento de 600% nas vendas totais na Itália e Espanha de janeiro a julho.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos até agora neste primeiro ano na Itália e com o crescimento na Espanha, continuaremos trabalhando para consolidar o mercado italiano e expandir nossa presença ouvindo as necessidades dos usuários”, comentou. Joseph MontanaLíder internacional Wallapop.

Contratos com parceiros logísticos são fundamentais

Básico para a capilaridade do serviço Envio Wallop O site assinou contratos com parceiros logísticos locais. Obrigado apenas para o negócio com BRT Spa, o número de pontos de entrega e coleta aumentou 58% e hoje os usuários italianos têm acesso a quase 20.000 pontos de coleta. Esta colaboração soma-se à parceria com os Correios que tem sido fundamental para lançar as bases para o crescimento do mercado no país.

Adoção crescenteComércio eletrônico, juntamente com outros fatores, como o aumento da inflação e os problemas da cadeia de suprimentos, está fazendo com que um grande número de usuários mude seus hábitos de consumo, comprando e vendendo mercadorias, e cada vez mais migrando para a segunda mão. Na verdade, Espera-se que o setor cresça de 15% a 20% globalmente até 2026.

