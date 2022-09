Seca: Espanha exige água para Portugal, protestos

(ANSA) – Lisboa, 19 de Setembro – Cerca de três mil agricultores espanhóis das regiões de León, Zamora e Salamanca saíram esta manhã às ruas da cidade de León para protestar contra a abertura de barragens no rio Douro. Siga em direção ao território português. A informação foi divulgada pela agência portuguesa Luza. Os agricultores espanhóis consideram esta medida prejudicial para os seus negócios, sobretudo num ano como este, sobretudo devido à seca que atingiu duramente todo o território ibérico. No entanto, a disputada partilha das águas de cinco rios entre Espanha e Portugal (Dagus, Douro, Guadiana, Minho e Lima) é regulamentada pela Convenção de Albufeira, assinada pelos dois países na cidade portuguesa do mesmo nome em 1988. Entrou em vigor em janeiro de 2000. De acordo com o acordo, noticia a imprensa portuguesa, as duas principais bacias de retenção do rio, a que os espanhóis chamam Douro e o Douro português, nas zonas entre Zamora e Salamanca, devem estar até ao final do ano hidrológico (30 de Setembro ), Portugal deve vender mais de metade da água das barragens nesta altura, ou seja, cerca de 650 hectómetros cúbicos. (lidar com).