Gilead, Portugal Da Silva é o novo administrador da sucursal italiana

Frederico da Silva é o novo CEO da Gilead Sciences Italia. Português Com vinte anos de carreira na indústria farmacêutica, da Silva é Diretor da Unidade de Negócios da Área de Tratamento do HIV em Portugal desde 2011. Em 2014, assumiu a liderança da área de hepatites na Espanha, coordenando com sucesso programas europeus na área de doenças infecciosas. Desde 2019, antes de sua nova posição na Itália, da Silva era o Gerente Geral da região do Oriente Médio, que inclui doze países de importância estratégica no mercado farmacêutico global.

“Estou verdadeiramente honrado por assumir a liderança da Gilead Itália e proporcionar à empresa e aos seus colaboradores a experiência internacional adquirida nos últimos anos”, disse Frederico da Silva. Gilead dá 35 anos, a busca de soluções de tratamento novas e revolucionárias para milhões de pacientes em todo o mundo que ainda não têm esperança firme de cura ». Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra em Portugal, da Silva tem um Mestrado em Gestão de Marketing pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.