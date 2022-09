Durante a semana, sol na segunda-feira, ataque frio dos Balcãs na quarta-feira; Efeitos esperados »ILMETEO.it

Clima: Durante a semana, segunda-feira ensolarada, ataque frio dos Balcãs a partir de quarta-feira; Resultados esperados

Previsão do tempo para a próxima semanaNa próxima semana para ser exato Quarta-feira 21Vamos ver o que há de novo Ataque frio que chegam directamente das terras vizinhas dos Balcãs.

Como costuma acontecer nas semanas de transição entre uma estação e outra, a Itália está literalmente entre uma rocha e um lugar difícil: em suma Ninguém sabe se vestir Indo de um extremo ao outro em questão de dias (ou horas!). Ok acabou Nova semana UMA A resistência dos Açores foi revivida Tentará impor ao nosso país; Mas cuidado, de acordo com as últimas atualizações que recebemos, parece que não vai durar muito com a chegada de um novo impulso de ar frio dos Balcãs.

No entanto, a semana vai abrir com um segunda-feira, 19 de setembro em nome de alguém Estabilidade Atmosférica Atualizada Graças ao avanço do anticiclone dos Açores, pode espalhar-se a partir do oeste por grande parte da Europa Ocidental, incluindo Itália. Ainda mais em todo o território do sol temperatura No entanto são muito baixos, principalmente no início da manhã com valores até alguns graus abaixo da média climatológica.

No entanto, de acordo com as últimas atualizações, essa paz não durará muito Na verdade, quarta-feira, 21 de setembro Uma nova inspiração fria parece destinada a chegar à Itália. Quanto ao tipo de configuração com correntes frias e instáveis ​​provenientes da Península Escandinava e Rússia em direção à região dos Balcãs, As áreas mais expostas são as regiões do Adriático E parte deles do sul: Nestes campos não devem ser excluídos para a segunda parte da semana Tempestades violentas, Com alto risco de granizo e tempestades localizadas Infelizmente notícias recentes nos ensinam isso.

Isso é imprevisível “Parte superior instável“A previsão de sua direção pode mudar nos próximos dias e eu Temporário Eles podem afetar regiões diferentes ou maiores ou evitar completamente a Itália.

Portanto, temos que esperar por novas atualizações para obter uma imagem clara da situação. Fique conosco para mais detalhes. Pulso de ar fresco na quarta-feira, 21 de setembro