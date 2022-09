Visto de fora. Eleições italianas na imprensa estrangeira

Pensando nas eleições políticas de 25 de setembro, os jornais estrangeiros também estão observando e noticiando a situação italiana. A partir dos números, é imediatamente evidente que é o herói da imprensa estrangeira Geórgia Meloney, Com 151 citações. Em geral, os líderes e partidos políticos mais citados são de centro-direita: Pin Melões Descobrimos Berlusconi e Forza Italia com 80 citações, respectivamente Salvini e da Liga com 67 citações. Partidos e líderes de centro-esquerda estão muito menos representados: De acordo com E PD lidera com 28 citações, O calendário E junto com a ação contigo e 5 Star Movement coletam 9 citações Matteo Renzi E a Italia Viva deve estar “satisfeita” com 8 cotações.

Em um jornal alemão Handelsblatt (1) Economista Christian Cobb Dá uma leitura dura do que são as promessas dos vários partidos italianos: “Promessas caras que levarão a um novo aumento da dívida nacional italiana”. Em geral, os jornais alemães parecem estar mais “interessados” em nossa política interna, por exemplo, em maior número do que o francês, o espanhol ou o inglês. Em particular, o interesse está concentrado na ala direita de nossas forças políticas: os jornais alemães citam partidos e líderes de centro-direita 89 vezes, em oposição a 13 vezes sobre o centro-esquerda.

Mas vejamos como cada líder e partido italiano é “percebido” pela imprensa estrangeira. Como já mencionado, os jornais alemães estão particularmente atentos Geórgia Meloney. No entanto, entre os 36 artigos sobre o presidente de Fratelli d’Italia, não há nada claramente “positivo” sobre ele: ele é visto como “um obstáculo à globalização e ao europeísmo”. O tempo passado está no centro de muitos ensaios Geórgia Meloney. lá Vanguarda [2], Por exemplo, o jornal espanhol informa que “alguém deu uma mãozinha ao partido de Meloni”, segundo relatos de um ex-embaixador dos EUA. El Pies [3], Um jornal espanhol, Meloney parece estar “moderadamente vestido” em textos recentes, depois que os lançamentos anteriores foram classificados como muito extremos.

O francês o mundo [4] Eles vão ainda mais longe e tema “Herança fascista dos irmãos da Itália“ Aquilo é “O Legado Fascista dos Irmãos da Itália”, argumenta que o primeiro-ministro designado mantém certa ambiguidade sobre sua relação com o fascismo após a guerra. Uma cobrança frequente em artigos franceses o mundo (Mas alguns alemães Frankfurter [5]), que se refere ao partido como “pós-fascista”. Georgia Meloni, em todos os artigos publicados na imprensa estrangeira, é considerada a favorita para vencer a eleição de qualquer forma.

Matteo Salvini, O presidente do clube critica Vanguarda [6] Principalmente por causa de uma certa ambiguidade sobre as sanções econômicas à Rússia. É interessante notar que um artigo não é inteiramente dedicado a Salvini, pois seu nome é frequentemente associado a ele. Melões, que é quase sempre o protagonista. Um tema recorrente é a diminuição dos torcedores da liga em favor do Fratelli d’Italia. inglês Os tempos [7]Por exemplo, ele escreve que o partido de Meloni certamente enfraqueceu o de Salvini, e que “uma Salvini enfraquecida pode se tornar vítima de seu próprio sucesso se começar a jogar seu peso em um novo gabinete. Salvini e Meloni já estão discutindo sobre política, e essas diferenças poderia derrubar seu governo.”. Basicamente, passo vezes Salvini pode ser uma ameaça à continuação do potencial governo de Giorgia Meloni.

Quanto ao Forza Italia, notamos que não há muitos artigos dedicados exclusivamente a Berlusconi: vezes [8] Berlusconi dedica um ao desembarque na popular rede social TikTok. El Pies [9] Entrevista Antônio Tajani, O coordenador nacional do Forza Italia apoia o espírito único de moderação dos Azzurri nas colunas de um jornal espanhol.

Como esperado, Matteo Renzi e Carlo Calenda coletam algumas cotações, a primeira 8 e a segunda 9. Além disso, um artigo separado não é reservado para eles, mas eles estão sempre associados a outras partes. jornal alemão Soldadura [10] Crédito ao Calenda por ser o primeiro a interromper a campanha eleitoral italiana para lidar com contas caras, indicando o partido ao qual a Itália Viva mais deseja voltar. Mario Draghi liderando o país. Geralmente, eles são considerados uma força liberal e pró-europeia em artigos da imprensa estrangeira. Renzi é sempre referido como o chamado “Terceiro Pólo”, nunca sozinho. jornal alemão Suddeutsche Zeitung [11] Lembrando que o Partido Democrata tinha um consenso entre os europeus (41%), o partido era liderado por um político toscano. A previsão do jornal agora é completamente diferente: segundo os alemães, a Italia Viva pode ter dificuldades para cruzar o limiar.

Letta e o Partido Democrata são vistos como os principais adversários de Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Ele deu uma entrevista a um jornal francês Os temporários [12] e do espanhol El Pies [13], Leta ataca principalmente o passado de Georgia Meloni, argumentando que dentro do partido desta ainda existem ideias próximas ao fascismo. Ele se alimenta dos manifestantes, identificando Georgia Meloney repetindo “eles contra nós” repetidamente. Victor Orban. Durante o período considerado em nossa análise, Leta parece ser a única líder a quem foram dedicadas duas entrevistas.

Por fim, Conte e o Movimento 5 Estrelas receberam um total de 9 citações, sendo Draghi considerado o principal culpado pela queda do governo. Eles não são representados como uma força política forte para se opor ao partido de Georgia Maloney, mas argumenta-se que eles têm uma chance maior de cruzar a Liga.

Giorgia Meloni / Irmãos da Itália :

Notas totais Na Imprensa Estrangeira: 151

a língua Entre artigos com citações:

Alemão (36)

Espanhol (28)

Francês (20)

Inglês (17)

Português (4)

Matteo Salvini / Lega

Notas totais Na Imprensa Estrangeira: 67

a língua Entre artigos com citações:

Alemão (21)

Espanhol (16)

Francês (14)

Inglês (13)

Português (3)

Silvio Berlusconi/Forza Itália

Notas totais Na Imprensa Estrangeira: 80

a língua Entre artigos com citações:

Alemão (32)

Espanhol (22)

Inglês (14)

Francês (11)

Português (1)

Carlo Calenda / ato

Notas totais Na Imprensa Estrangeira: 9

a língua Entre artigos com citações:

Francês (5)

Espanhol (2)

Alemão (1)

Inglês (1)

Matteo Renzi / Itália Vivo

Notas totais Na Imprensa Estrangeira: 8

a língua Entre artigos com citações:

Francês (4)

Espanhol (2)

Alemão (1)

Inglês (1)

Enrico Letta / Partido Democrata

Notas totais Na Imprensa Estrangeira: 28

a língua Entre artigos com citações:

Alemão (9)

Espanhol (9)

Francês (7)

Inglês (3)

GIUSEPPE CONTÉ / 5 estrelas

Notas totais Na Imprensa Estrangeira: 9

a língua Entre artigos com citações:

Espanhol (3)

Francês (3)

Alemão (2)

Inglês (1)

[1] Gráfico manual”Die Teuren Walcheschenke der Recten“09/09/2022 por Christian Wermke [2] Vanguarda “Suspeito de fundo russo mata Campana italiana” Datado de 15/09/2022, Anna Bhuj [3] El Pies “Um Labirinto Lamado Italia” 09/11/2022, por Por Daniel Verdú [4] “O mundo”Património Fascista de Fratelli d’Talia“Em 15/09/2022, em Nicolau Campo [5] “Frankfurter Allgemeine”“Eine ganze Stadt sagt Nein” Datado de 15/09/2022, Van Nicklaus Zimmermann [6] “vanguarda”A suspeita de Russa de financiar a italiana Campana ” Datado de 15/09/2022, Anna Bhuj [7] Os tempos “Estrela da direita varre a eleição da Itália” Em 09/12/2022, Tom Kington [8] “Os tempos”Berlusconi traz um pouco de Bunga Bunga para o TikTok” 15/09/2022, por Redazione [9] El Pies “Salvini y Meloni No Son La Extrema Derecha” Datado de 15/09/2022, Daniel Verde [10] Soldagem de Matriz”“Italiano Schlittered em Ein Energy-Disaster” Em 09/07/2022, Van Virginia Kirst [11] “Suddeutsche Zeitung”“Flüchtig Wie Ein Furz” Datado de 16/09/2022, Van Oliver Mailer [12] Os temporários “Itália: “Putin Bes Sir Nos Eleições”” 13/09/2022, Stefan Buzzard [13] El Pies “Sim, Itália, a extrema derecha cana na Europa vai se espalhar” Datado de 04/09/2022, Daniel Verde