Acidente de Maxi na A1, vinte e cinco feridos, dois gravemente

Um acidente grave na A1, 85 quilómetros a sul, entre Fidenza e Fiorenzuala. Por causa do nevoeiro, provavelmente. De acordo com relatórios preliminares, vários veículos estiveram envolvidos e 25 pessoas ficaram feridas, duas das quais foram hospitalizadas em estado crítico no Hospital Magyar, na Birmânia. Ambulâncias estão no local com voluntários de Fiorenzuola-Piacenza Cortemaggiore. Até uma ambulância aérea está no ar vinda da Birmânia. Devido ao denso nevoeiro, a operação de pouso foi dificultada. Na verdade, uma ambulância aérea pousou em Pontedaro com médicos seguindo em um carro especial para chegar ao local do acidente. Avaliamos cerca de 15 a 20 pacientes confirmados em quase 20 veículos, incluindo ambulâncias e voluntários, enfermeiros e médicos.

Por volta das 20h30, ocorreu outra colisão na faixa oposta, mas a Ambulância do Hospital Fidenza e a Ambulância San Secondo CRI não estavam no local para prestar os primeiros socorros.

Na A1 Milão-Nápoles, o troço entre a A21 Torino-Piacenza-Brescia e o entroncamento de Parma em direcção a Bolonha foi encerrado devido a vários acidentes na presença de nevoeiro. Há filas dentro da área fechada.

Piacenza-Parma – Área fechada – (A1 km 110,4 – Sentido: Nápoles) (19/02/2024 09h23)

O acidente fechou o troço da estrada Piacenza Coplanar entre o nó A1/Start e Parma. Bolonha: Entrada recomendada em direção a Parma. Saída recomendada de Milão: Piacenza Ovest pela A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Fiorenzuola-Fidenza – Val – (A1 km 85,0 – Sentido: Nápoles) (19/02/2024 08h40)

Fila entre Fiorenzuala e Fidenza devido a acidente

Fidenza – ENTRADA FECHADA – (A1 km 90,4 – Sentido: em ambos os sentidos) (19/02/2024 09h25)

O trânsito está fechado nos dois sentidos na entrada de Fidenza devido ao acidente. Entrada recomendada para Milão: Casalbusterlengo. Entrada recomendada para Bolonha: Birmânia.

Atualizações