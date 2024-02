Federação Portuguesa de Agricultores chega a Bruxelas para pedir 60 milhões de euros – Euractive Italia

A Federação dos Agricultores Portugueses estará em Bruxelas de quarta a sexta-feira para pedir ao comissário europeu da Agricultura, Janusz Wojciechowski, a aprovação de 60 milhões de euros em ajudas estatais.

O consórcio deslocar-se-á a Bruxelas com uma delegação de cerca de 20 pessoas liderada pelo seu presidente e composta por um conselho de administração e quadros técnicos.

“A primeira coisa a sublinhar é a reunião com o Comissário da Agricultura, que é uma reunião muito importante na situação em que nos encontramos, porque a Comissão Europeia tem de aprovar o pedido de ajuda estatal a conceder aos agricultores. antes”, disse ele. Lusa Álvaro Mendonza e Moura, Presidente da Federação Portuguesa.

Em causa estão 60 milhões de euros, parte de um pacote de apoio ao setor agrícola anunciado pelo governo.

Uma reunião com Wojciechowski está marcada para quarta-feira, na sede da Comissão Europeia.

“É muito importante que a Comissão Europeia tome uma decisão rápida […]. eu acredito que sim [il pagamento] será realizado nas próximas semanas. Os agricultores não podem esperar para sempre”, sublinharam Mendonza e Moura.

Segundo o presidente da federação, o segundo grande tema a abordar é a revisão do plano estratégico da política agrícola comum, que a federação pretende que o governo apresente em Bruxelas “sem demora”.

No mesmo dia, será realizada uma reunião do Comitê de Organizações Profissionais Agrícolas (COPA) para discutir as tarefas e atividades da organização.

A agenda de quinta-feira inclui uma reunião geral com federações agrícolas da Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e Países Baixos “para analisar a situação geral dos agricultores na Europa”, uma reunião com eurodeputados e a Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER). )

Nesta última reunião, a Federação informará a REPER dos resultados da reunião com o Comissário da Agricultura.

A viagem termina na sexta-feira com uma visita a um local de produção agrícola na Flandres.

Durante a jornada de trabalho, a Federação quer também chamar a atenção para algumas questões como a falta de medidas de apoio à produção e de uma visão estruturada para a agricultura, a silvicultura e o mundo rural em Portugal.

Na sexta-feira passada, a federação acusou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, de “manobras políticas” ao conceder 320 milhões de euros ao setor.

O Conselho de Ministros aprovou quinta-feira uma resolução de 320 milhões de euros para apoiar o setor agrícola, que visa reduzir os custos de produção com o objetivo de reduzir os efeitos da seca e da inflação.

Contatado por LusaO Ministério da Agricultura e Alimentação explicou que a verba fazia parte de um pacote de apoio ao sector, com mais de 400 milhões de euros de financiamento lançado pelo governo.

O resto do dinheiro representa um apoio baseado numa “luz verde” de Bruxelas, disse ele.

O governo anunciou um pacote de apoio de mais de 400 milhões de euros para mitigar os efeitos da seca e fortalecer o PEPAC, mas isso não impediu a resistência do sector.

Os agricultores que exigem mais flexibilidade na PAC, condições de trabalho justas e competitivas, direito à alimentação adequada e aumento do valor do seu negócio, decidiram realizar protestos planeados, esta assistência “não é nada”, porque não há prazos e métodos de pagamento definiram.

Desde então, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, reuniu-se com o Movimento dos Agricultores Cidadãos e com associações e federações representativas do sector.

(Pedro Emídio, Lusa.pt)

Leis Aqui Artigo original.