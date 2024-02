O que muda com Milleproroghe. Mensagem para raspagem

juntar-se Quarto de raspagem O prazo para pagamento do imposto é 15 de março. Quem deixar de pagar as duas primeiras parcelas poderá voltar a cumprir, evitando perder os benefícios oferecidos pelo perdão de dívidas antigas ao Fisco. Esta é uma das principais conclusões do mandato Mil extensões Aprovado por voto de confiança na Câmara.

Corte Irpef, bônus psicólogo, rodovias mais caras, hipotecas mais fáceis para os jovens: todas as atividades de Milleproroghe

Uma mudança que também inclui alguns novos recursos Bônus inicial. Em primeiro lugar, os contribuintes que decidirem utilizar conjuntamente o bónus de reestruturação ou o ecobónus com contribuições regionais terão mais dois anos.

Bônus inicial

Portanto, o prazo é estendido para quem decidir utilizar o bônus de renovação de 50% ou ecobonus além dos benefícios locais. Esta medida está sujeita a uma limitação importante: o efeito cumulativo entre os prémios de habitação nacionais e regionais não pode exceder 100 por cento do valor da subvenção ou contribuição.

Há uma extensão para hipotecas subsidiadas para menores de 36 anos. Também pode beneficiar do benefício fiscal quem assinou o acordo preliminar até 31 de dezembro de 2023, desde que o acordo definitivo de venda seja assinado até 31 de dezembro de 2024. Condições económicas muito favoráveis ​​na concessão de crédito habitação para aquisição da primeira habitação.

Raspagem

Conforme mencionado, a renúncia fiscal está sendo reaberta para dar uma nova oportunidade aos contribuintes que não conseguiram pagar as parcelas da anistia em dia até dezembro. A alteração estabelece que o contribuinte não perderá a definição concessional se “pagar a totalidade destas prestações até 15 de março de 2024”. Ressalta-se que a carência de 5 dias prevista em lei também se aplica ao novo prazo. Outra disposição faz parte do “pacote tributário”, estendendo a renúncia voluntária especial às declarações de 2022. Esta medida permite resolver qualquer litígio com o Fisco através da redução da multa em um oitavo. Portanto, o saldo deverá ser pago de uma só vez até 31 de março de 2024 ou em quatro parcelas do mesmo valor (a partir do final de março) com vencimentos em 30 de junho, 30 de setembro e 20 de dezembro de 2024. Juros de 2 por cento ao ano são aplicáveis ​​neste caso.

Parágrafo

Com luz verde para a mudança, ela restaura parcialmente o desconto do IRBEF pago pelos agricultores. É uma isenção para rendimentos agrícolas e de domínio até 10.000 euros, que é reduzida para 50 por cento para aqueles entre 10.000 e 15.000 euros. Segundo Coldretti, 387 mil empresas agrícolas italianas beneficiarão da isenção total do Irpef, 90 por cento das quais estão sujeitas ao pagamento de impostos sobre a propriedade e o rendimento agrícola. O benefício fiscal para executivos públicos, que ficam dispensados ​​de responsabilidades contabilísticas em caso de negligência grave, foi prorrogado até 2024. Os médicos têm a opção de trabalhar além da idade de aposentadoria de 72 anos. Após aprovação na Câmara, o texto deverá ser ratificado pelo Senado. Mas não haverá mudança. A votação é protegida pelo fato de que a medida deve ser transformada em lei até 28 de fevereiro.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

mensageiro