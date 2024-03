Aí vem o vinho Iron Maiden: um tinto português “metálico”

O metal histórico do Iron Maiden, Algo que nunca sai de moda. Como alguns vinhos tintos, você nunca se cansa de bebê-los. Adicione os panoramas marítimos do Douro português à música da Touriga Nacional, uma banda inglesa de longa data na vanguarda do heavy metal, e aos taninos do Tempranillo, e o jogo termina. E o copo está pronto. Já está pronto para encantar os fãs.

Era uma banda nascida em Londres Em 1975, por iniciativa do Fascista Steve HarrisPromover o Douro Doc, um vinho tinto produzido por um histórico produtor português Coleção de vinhos Van Zeller. é chamado Iron Maiden é vermelho escuro, é uma mistura de Tourica Nacional e Tempranillo, e leva o nome do último single da banda, “Darkest Hour”, que, tal como Red Vintage, data de 2021. Foi apresentado na ProWein em Dusseldorf na presença do gerente de vendas da importadora britânica Ehrmanns Wine. Paulo Daniel, o que confirmou o interesse da banda pelos vinhos portugueses. Basta dizer que o Iron Maiden é o líder. Bruce DickinsonEle falou na conferência Future of Wine em Coimbra, Portugal, no ano passado.

@vermelho escuro

Como o site relata O negócio das bebidas, a banda também está envolvida na seleção do vinho, e não está excluído que a garrafa possa ser distribuída e vendida em shows durante as turnês: o logotipo do grupo está presente no rótulo, detalhe significativo que torna a garrafa autêntico. Um item de colecionador deve ser guardado em casa depois de comer. As notas musicais não param por aí: também toca “Eddie”Máscara assustadora, logo da banda (nasceu da inspiração de um ilustrador inglês Derek Riggs) – Turnê de 2023 do Iron Maiden, The Future Past – que aparece no papel de embrulho da garrafa.

Um vinho de uma região em crescimento: Os rótulos portugueses despertam o interesse mundial, especialmente a denominação Douro, que oferece vinhos frescos e aromáticos. O Iron Maiden Darkest Red, com o objetivo de capturar um segmento de jovens amantes do vinho à medida que os fãs do Iron Maiden continuam, está firmemente enraizado no caráter único da vinificação histórica. É um grupo perene que comemorará 50 anos de vida no próximo ano, mas que não para de impressionar e conquistar as novas gerações.

Envelhecido de 6 a 9 meses em velhos cascos de Porto, o vinho contém 13,5% de álcool. “Bruce é um garoto bobo”, disse Daniel como acima O negócio das bebidas. Um belo tinto, portanto, promete uma estrutura importante e é adequado ao metal, mas não esquece as tendências gustativas dos jovens – e não só – para a leveza e a bebibilidade.

Interesse comum dos músicos pelo vinho O Iron Maiden encontra confirmação em: rosas francesas e Prosecco, para citar dois exemplos. Kylie Minogue ou álcool Snoop Cali VermelhoFabricado na Califórnia e assinado pelo rapper americano, Petit Syrah é uma mistura de Zinfandel e Merlot. Snoop Dogg. A fabricante conquistou os consumidores em pouco tempo pelo seu apelo e depoimentos.

O preço do vinho Iron Maiden O valor recomendado é de 12 euros, mas segundo especialistas, os fãs do grupo – em geral – estão dispostos a gastar mais em mercadorias inspiradas na banda do que os apoiadores de outros artistas. Claro, o estilo e a história da garrafa são importantes. Mas o paladar (e o nariz) adora a sua parte.

