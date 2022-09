Trovoadas estão a caminho e o pior virá nas próximas horas até sexta-feira; Evolução » ILMETEO.it

Meteo Live Report: Trovoadas e chuvas fortes nas próximas horas até sexta-feira; Evolução

Chuvas fortes e trovoadas devem ocorrer nas próximas horas. Aguaceiros e trovoadas Mesmo nessas horas eu estou Drama Em muitas áreas Norte E em parte Centro O mau tempo continuará nas próximas horas e pelo menos até sexta-feira.

A pressão está diminuindo em algumas partes do nosso país, onde já existem sinais claros de notificação. piorando condições Previsão do tempo. A antitempestade africana, que ainda está soprando sua cauda de verão sobre muitas partes do sul e as duas maiores ilhas, não conseguiu invadir completamente a Itália. Norte E alguns cantos Centro Para o fluxo do mar molhado e instável.

Nós somos realmente um veterano a noite Onde Antes da tempestade Foi uma grande perturbação diante de fortes chuvas e tempestades severas que atingiram imediatamente o noroeste e a Toscana. Uma importância particular da precipitação é registrada na Lombardia, especialmente nas montanhas alpinas e pré-alpinas, com acumulações de chuva na região de Como atingindo valores próximos a 100 mm.

Aqui estamos em Blevio, no Lago Como, atingido por uma forte tempestade que causou sérios problemas nas vias navegáveis.









Chuva forte e Temporário subiu para Toscana Afeta as encostas do Tirreno com maior prevalência e intensidade. Há também acumulações nas proximidades 100 milímetros tal como Livorno.

À meia-noite, a frente de tempestade se moveu rapidamente para o leste e, durante essas horas, vemos atividade em partes do norte, especialmente nas regiões alpinas e pré-alpinas do centro-leste. Também vai chover em forma Marcha ré Ainda insistindo Toscana e até Marche. Ao contrário, o Tempo estável Naquele dia descanso do Centro E acima de tudo Al Sul Já foram registradas altas temperaturas durante essas horas.

Mas como o clima se desenvolverá ao longo do dia?

Dentro Chuva para a próxima hora Também forte e Temporário Eles afetam consistentemente uma grande área em um padrão muito irregular Arco Alpino e Pré-Alpino, mas partes do Vale do Pó Especialmente o Médio e Oriente e algumas regiões Centro As partes centro-norte da Toscana são possíveis até o Lácio Fortes tempestades também em Roma. Por outro lado, o bom tempo continuará em outras partes do país e continuará quente no sul, especialmente na Sicília.

o Antes da tempestade Ele se moverá para regiões no final do dia Nordeste Lá ele vai enfatizar todo o curso a noite até a noite do fim de semana. o Sexta-feira Na verdade, passa praticamente toda a noite sob o signo do forte Instabilidade No geral Trivanetto, Emília Oriente Médio e Romagna. E dentro Toscana Algumas voltas abruptas ainda podem cair, enquanto em outros lugares não ocorrem mudanças de notas.

Fique conosco para mais atualizações.