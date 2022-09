Começamos, Vallortigara, Folorunzo, Desalu e Bello – esperando o jogo OA

Clique aqui para atualizações ao vivo

18:02 Jordan Diaz Forton passa para o terceiro lugar com uma distância de 17,55m.

18:00 Vallortigara decide cruzar a primeira medida a 1,80m e entra na corrida diretamente a 1,84m.

17:58 Yulimar Rojas se aproxima! Venezuela acerta 15,28m para garantir a vitória!

17:56 Esta é a lista de salto em altura feminina prestes a começar: Yulia Levchenko (UKR), Nadezhda Dubovitskaya (KAZ), Nikola Olislagers (AUS), Irina Gerachenko (UKR), Elina Vallortikara (ITA) e Yaroslava Mahuchyk (UKR)) .

17:53 Thea Lafont igualou o recorde da temporada com 14,56m, Beck-Romanczuk abriu com 14,53m.

17:51 Pedro Picardo não está presente e vai tentar provar mais uma vez que é o atleta mais merecedor deste ano, mas o português venceu a primeira série com 17,63m.

Django é o segundo atleta a saltar 16,98m às 17:50.

17:47 Mesmo para Martinez e Diaz Farton, os atletas estão tentando encontrar um sentimento no palco.

17:45 Salto incrível de Andy Diaz Hernandez! Cubano voa 17,70 metros de altura! Um recorde pessoal para ele, ele teria alcançado o pódio no último Campeonato Mundial.

17h43 A prova masculina também não começa bem: Almir dos Santos não salta.

17:41 O salto de Yulimar Rojas está vazio. Após a primeira série de saltos de cabeça, Patricia Mamona, a única atleta a obter a medida correta, ultrapassou 14,22m.

17:40 Quatro em cada cinco nesta primeira série, Shanika Ricketts ainda não encontrou o tabuleiro. É como rosas!

17:39 Peck-Romanchuk e Franklin também estão recebendo zeros.

17:38 O primeiro salto de Thea LaFond está vazio.

17:37 A prova tripla feminina começa com os 14,22m de Patricia Mamona, a portuguesa muito longe do seu recorde pessoal de 15,01m este ano.

17:34 Começa!

17:31 A apresentação dos atletas está em andamento!

17:28 É o salto triplo feminino: Patricia Mamona (POR), Thea LaFond (DMA), Marina Beck-Romanczuk (UKR), Tori Franklin (EUA), Shanika Ricketts (JM) e Ulimar Rojas (VEN).

17:25 Esta é a lista de partidas do triplo salto masculino: Almir dos Santos (BRA), Lázaro Martinez (CUB), Andy Diaz Hernandez (CUB), Jordan Diaz Forton (CUB), Fabrice Hughes Django (BUR) e Pedro Picardo (POR) ).

17:22 A temporada é muito longa para os atletas, na verdade este é o último grande evento internacional, a energia não é alta, então é certo esperar um desempenho aquém das expectativas.

17:19 Outros Blues na prova são Elena Bello nos 800m, 200m, Fausto Desalu e 400m. Iomide Folorunzo em Corrida de Obstáculos.

17:16 E então será o momento do salto em altura feminino com Elena Vallortigara, permitindo que essas emoções subam no cenário mundial.

17:13 O programa de hoje começará com o salto triplo masculino e feminino, competições de alta tecnologia.

17:10 Após a impressionante vitória de Gianmarco Tamberi ontem, a Itália continua a impressionar hoje.

17:07 Boa tarde e bem-vindos ao Dia 2 das Finais da Liga Diamante de 2022 ao vivo.

Olá amigos do jogo OA e sejam bem vindos Assista ao segundo e último dia das finais da Diamond League 2022 ao vivo em Zurique (Suíça).

O dia começa com a determinação de Elena Vallortigara: O medalhista mundial de bronze vai tentar impressionar no salto em altura e promete fazer um grande show. Temos que esperar até as 20h59 para ver um azul na corrida, quando serão 400 barreiras. Iomite Folorunzo em competição.

Elena Bello Ele vai tentar melhorar seus 1m58s97 nos 800m planos Fausto Desalu Procurando surpreender nos últimos 200m da temporada. Nos 100m masculinos, Abecon, de Grasse, Simbine, Blake, Bromell, Prescott, King e Brown devem disputar o diamante.

Segundo e último dia das finais da Diamond League 2022 em Zurique (Suíça).

