Scouter Viola: Mau, depois do português vem o italiano. Cuidado com as armadilhas

Bem-vindo de volta a uma nova coluna Violanews. com, Escoteiro. O nome merece uma explicação: Escoteiro É um tipo de computador usado na frente do olho esquerdo que os membros do exército de Freeza na Saga Dragon Ball usam para avaliar a força do inimigo. Como se fôssemos o seu olheiro, faremos a análise mais imediata dos adversários da Fiorentina. Todo final de semana, entre o sério e o cara. Hoje é a vez da Roma. Por um motivo ou outro, os Giallorossi estão sempre falando de gente. Na verdade, mais do que Roma José Mourinho está no centro de tudo. O português causa divisão, ou você ama ou odeia. A sua Roma é o seu espelho fiel, uma equipa inteligente e experiente, com sete vidas como gatos. Italiano retorna a Roma, onde é atingido por uma maldição. Ele nunca pode obter o resultado . Mas os recordes, mesmo os negativos, são quebrados, certo? Um fã de viola acredita…

Os ciganos têm uma identidade instantaneamente reconhecível. E no papel ele parece um adversário pensado para causar problemas à Fiorentina. Defesa baixa, muita densidade na frente de Rui Patrício e cruzamentos. Uma combinação de dois atacantes e força física nas bolas paradas. Todas as características que Viola mais sofre. E o fator olímpico, algo mágico. Os Giallorossi pareciam permeados por algo divino nos últimos 15 minutos, principalmente dentro dos amistosos. Quando faltam alguns minutos para a escola, mas a aula ainda não acabou. Só então a oposição caiu e a Roma de Mou assumiu a liderança. Mais que uma peça Cesarini Essa é a região de Mou. Eles marcaram 27 gols nesta temporada 13 pessoas vieram no último quarto de hora, obviamente este é um recorde. O desempenho do Capitólio em casa é na Liga dos Campeões, com 16 pontos em 7 jogos. Com apenas 8 pontos de casa, Dr. Jackie e Mr. Hyde. O treinador de Portugal deverá apostar em Rui Patrício no 3-4-2-1. Defesa de 3 homens com Mancini (lembre-se), Llorente e Nticka. Lateral físico, seus pés não são bons e ele é forte nas bolas altas. Os alas foram os pontos fracos, com Christensen e Zalewskinen pouco fazendo no ataque, criando duas assistências e um gol entre eles. Spinazola também estaria lá, mas vestígios dele se perderam. No meio-campo Pellegrini deve retornar, que pode ser o verdadeiro equilíbrio de poder da espécie. Cristian e Paredes formarão a dupla de meio-campo, embora falte dinamismo. Pellegrini pode servir Lukaku e Dybala.