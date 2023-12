A pai Ele abandona sua caixa por amor e foge com um paroquiano. Aconteceu numa cidade de Biana del Celle, uma planície fértil no sul da Campânia. Salerno. Aqui, um jovem pároco de Époli se apaixona por uma garota local de Pattipaglia, foge com ela e renuncia ao hábito sacerdotal. Os fiéis acreditavam que o padre de Eboli estava em missão na África: na verdade, ele desapareceu com a mulher. Chegou à Cúria Arcebispal a notícia de que a igreja da localidade de Alto Sele havia sido entregue a outro religioso. A fuga foi repentina, a tal ponto Agora todas as atividades eclesiásticas estão suspensas em sua antiga igreja Aguardando instalação de substituição. A notícia foi divulgada pelo jornal “La Città”.

Inteligência





Insatisfação entre os idosos da comunidade local

Enquanto isso, a comunidade local estava dividida entre aqueles que já suspeitavam há muito tempo e aqueles que ficaram surpresos ao encontrar a igreja vazia durante a noite. Insatisfação principalmente entre os idosos que dependiam dos rituais diários e apoiavam os votos sacerdotais.

Muitos gritaram insultos e alguns tentaram justificar o comportamento do padre que disse que a paróquia ficaria fechada por alguns dias.

“Vou viajar para África”

Ele havia dito que a paróquia, numa pequena aldeia em Alto Celle, na província de Salerno, estaria fechada por alguns dias. “Vou em missão para uma pequena aldeia na África.”

E os seus paroquianos estavam orgulhosos do novo compromisso do seu padre, mas a verdade que veio à luz mais tarde foi bem diferente.

Orações e rituais foram interrompidos

Entretanto, apesar das celebrações fervorosas, as missas e liturgias foram suspensas. Até que a notícia do fugitivo chegou aos corredores da Cúria Arcebispal de Salerno. Não só o padre desapareceu, mas também foi apoiado pelo “testemunho” de alguns fiéis que notaram uma atitude excessivamente secreta entre os dois amantes. Entretanto, a Cúria enviou imediatamente um novo padre para dirigir a paróquia.