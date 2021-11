Superlega, “bots” e “trolls” nas redes sociais para divulgar o projeto

Torino – O descuido do relatório L Confidential que publica é sensacional Relatório detalhado da Pandemia Digital Consulting : De acordo com este documento, de fato, existiam redes sociais (principalmente o Twitter) Superlega é utilizada para orientar a opinião pública sobre o assunto Criar um consenso sobre o projeto e seu principal promotor, Florentino Perez. Além do apoio incondicional ao líder do Real Madrid, táticas semelhantes foram usadas para atacar adversários como o presidente da UEFA, Alexander Seferin, e o líder da Liga espanhola, Javier Depos.

Pat e Troll para Superleak

Em detalhes, acontece que eles vieram Usou centenas de bots e contas falsas Ao lado da hashtag em uníssono com Perez #EstamosContigoPresi. OK Foram gerados 18 mil tweets em cerca de 7 mil contas, muitas das quais de curta duração e quase sem seguidores. “Se analisarmos as contas que postaram mais tweets – Lendo o relatório – Eles têm centenas de milhares de tweets automatizados que variam a cada segundo e, muitas vezes, apenas retuítem os perfis oficiais do Real Madrid, El Syringuito e trolls.“Além disso, mobilizações semelhantes foram implementadas com as hashtags #CeferinOut e # TebasDimisión, que se tornaram trending topics.