Não haverá ação corretiva

Roma – Aí vem Definitivamente e alimentam conflitos políticos. A única opção viável é o governo apresentar um documento económico e financeiro “fraco e muito seco” no gabinete esta manhã, porque as novas disposições do acordo de estabilidade da UE irão, como diz o Palazzo Sigi, “exigir novos prazos”. No entanto, para a oposição, Giorgetti divulgará os números da tendência das contas públicas.E a decisão de Maloney de adiar a estrutura do programa seria um prelúdio para uma manobra económica cheia de “cortes e sacrifícios”.

Projeções de Déficit e Dívida Um documento com previsões de défice e dívida é um teste decisivo e o governo apresenta a sua posição. Super bônus, que já custou ao Estado 122 mil milhões. “Um legado muito pesado para as finanças públicas e para todos os italianos”, pede com prazer Giancarlo Giorgetti, sabendo que durante muitos anos os administradores “devem ser responsáveis ​​pelo pagamento desta dívida”.

“Uma estratégia de ajuste? Não.” No entanto, o Ministro da Economia, entrevistado em Trieste, descarta agora a possibilidade Ajuste contínuo: «Uma manobra de ajustamento? Para a questão da fiabilidade, queremos respeitar exactamente as intenções de Nadef apresentadas no Outono”. No entanto, se pesarmos as palavras do ministro, futuras fusões não parecem estar completamente excluídas: “Se há algo para consertar, vamos consertar isso, mas basicamente estamos na linha.”

Avaliações do subsecretário Federico Freni O subsecretário Federico Freni estima que a dívida aumente em relação aos 137,3% de 2023, mas deve ficar abaixo de 140%. Espera-se que o crescimento se aproxime de 1%, abaixo dos 1,2% previstos para o outono. Esta é a primeira vez que trabalhamos Uma definição “paralisante”, sem objectivos de projecto sobre o défice e a dívida E sem o impacto e o número de ações que o governo tem em preparação do ponto de vista tático. O documento, que tem apenas um enquadramento geral, é um “péssimo sinal” para o Partido Democrata, que poderá ser um precursor do aumento de impostos, e a ex-secretária adjunta Cecilia Guevara acusa-o de ser “simplesmente contra a lei”. E Angelo Bonelli condena a “extrema irresponsabilidade do governo”. READ Pessoa: Um restaurante português que nutre o corpo e a alma está em Frattamaguer

Cimeira na sexta-feira Na cimeira de sexta-feira com Meloni, Giorgetti e Mantovano, foi essencialmente decidido adiar a tecelagem de uma estratégia de política económica. Mais tarde, naquela noite, o Palazzo Sigi anunciou informalmente que o governo não forneceria números “exagerados” ou excessivamente conservadores, mas apenas números “realistas” que levariam em conta a “situação internacional turbulenta” causada pelo conflito. Pelo menos isso é remoto, assim como a perspectiva de gastar 20 mil milhões em impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e em cortes na carga fiscal no próximo ano.

Com o novo pacto de estabilidade, o plano financeiro-estrutural de médio prazo deve ser apresentado até 30 de abril, mas como este é um ano de transição o plano deve chegar à Comissão Europeia até 20 de setembro. E é nesse documento que «o Governo fornecerá todos os elementos úteis necessários à criação do novo regime». E hoje também chegaram novas regras sobre Impostos sobre Sucessões e Imposto de Selo no MDL.

