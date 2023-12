Férias de inverno! Um super anticiclone está se formando. Dizemos quando chegará à Itália e quanto tempo durará

Uma fase paradoxal está a chegar na Europa Ocidental, incluindo Itália

Pare no inverno. Depois das últimas semanas de frio e clima miserável, um super anticiclone se prepara para mudar completamente as condições climáticas na Itália no próximo fim de semana.

Um amplo campo de alta pressão dominará a cena em grande parte da Europa Centro-Ocidental (com contribuições parcialmente marinhas e parcialmente africanas) Isto, juntamente com o ar quente no alto, evita qualquer perturbação ou agitação no Atlântico devido ao ar frio que desce do Pólo Norte.

A anomalia mais notável diz respeito ao setor temperatura: Geralmente é um dos períodos mais frios do ano, antes, desvios da média climática +10ºC Especialmente as Ilhas Britânicas, França, Alemanha e parte da Península Escandinava. Esta fase amena chegará à Itália e especialmente Calor fora de época será sentido nas colinas e no Centro-Sul: Em cidades como Florença, Roma e Nápoles, a temperatura máxima varia entre 14-15 graus Celsius.

Porém, tenha cuidado: podem ocorrer fortes inversões noturnas de temperatura, especialmente nos locais do Vale do Pó e do Vale Alpino. Temperaturas abaixo de zero e formação de neve com Possível formação Costas Enevoadas .