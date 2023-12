Jovem de 16 anos em coma no hospital. Ele foi condenado

A condição do jovem Invencível : e No Hospital Dentro Coma no Hospital São Camilo Tratamento intensivo . A polícia registrou o caso, realizou investigação e interrogou familiares do menino para saber se houve crime A razão por trás de seu gesto. Desta vez parece exceto eu’ acidente Enquanto o menino manuseava a arma do pai que estava fora de casa. Investigadores da Delegacia de Spinaceto também verificam se os seguranças cumpriram as medidas Segurança Em em custódia Arma interna.

Análises no seu celular e computador

A sugestão de um gesto voluntário parece ser confirmada pelo comportamento do menino, que, após se trancar no banheiro com a arma, também a pega. bloqueado lá Está trazendo com um celular. Havia familiares e depois a polícia Dificuldade, ao ouvir o tiro, entrou no quarto para socorrer o menor. Investigadores farão uma prisão nas próximas horas celular e outras mídias de TI, etc. ComputadorExpandindo a série de experimentos técnicos do jovem de dezesseis anos e os mais recentes notícias Contém Bater papo Reconstrução do menino líquido Desligado relacionamentos Disso pode surgir a razão do que ele fez.