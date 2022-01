O livro de Marco Ferrari foi publicado nas livrarias espanholas e portuguesas

Em entrevista ao principal jornal ibérico “El Mundo”, Marco Ferrari de La Specia começou a publicar em Espanha o seu livro “A Incrível História do Ditador Antonio Salazar que morreu duas vezes”. Ao homem que governou Portugal durante meio século.

Ferrari também incluiu um capítulo específico sobre as relações entre os dois ditadores ibéricos na edição espanhola do volume, publicado pela editora líder do país, intitulado “La increìbile historia de Antonio Salazar, el dictator que mureiò dos veces”. , Franco e Salazar, muito diferentes mas unidos no propósito de não interferir na Segunda Guerra Mundial.

Uma escolha que remonta aos Beatles e aos Rolling Stones do tempo de Hitler e lhes deu o privilégio de morrer em suas próprias camas em meados dos anos setenta. O livro também descreve como Francisco Franco viajou em um carro famoso em fevereiro de 1941 para encontrar Mussolini na Ligúria. O livro de Ferrari já foi publicado em Lisboa nos últimos meses com grande interesse por parte da imprensa portuguesa.

Agora o escritor de La Specia estará participando de reuniões e apresentações na Espanha. O livro será posteriormente publicado em outros idiomas, incluindo o ucraniano.

