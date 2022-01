Rainha de Orlando morre instantaneamente aos 49 anos

O impacto foi violento e o deixou sem saída. Rainha de Orlando Morreu imediatamente. A tragédia aconteceu às 11h30 de ontem. O homem de 49 anos e sua esposa de 54 anos estavam viajando Leste da Tanzânia A. no navio moto Yamaha No caminho pela Tee Camby SportTV, colidiu de frente com o Foro Italico, de repente, em uma cor escura. Esperto Cor branca. A moto colidiu completamente com o lado direito do carro, colidindo com o quadro do carro e a pessoa foi jogada no chão. Sua esposa, que viajava atrás dele, também voou alguns metros sobre o asfalto. Orlando morreu instantaneamente quando a mulher foi transferida para o pronto-socorro do pronto-socorro da Policlínica Jemi: era muito grave, mas desta vez seu estado era estável. A motorista do carro inteligente, uma mulher de 37 anos, parou imediatamente para ajudar, mas, como mencionado, o homem de 49 anos não pôde fazer nada. 118 funcionários não puderam deixar de confirmar sua morte. Ela também, em estado de choque, precisava de paramédicos. Policiais locais da equipe Barioli II imediatamente correram para o local.

A Dinâmica

CinéticaAcidente. Nesse ponto, há uma série de curvas e voltas à direita para ir para a pista que leva às lojas daquele lado da estrada. Como indicado pelos sinais ao lado, Smart teria virado à direita e Fidene não teria notado a Yamaha liderada por Orlando Ranieri no caminho para a área de Serpentara. Para reconstruir com precisão a dinâmica do impacto, os agentes devem obter imagens das câmeras. O ombro duro pode ter sido impactado, mas a dinâmica ainda precisa ser diagnosticada com precisão. Acima de tudo, é importante entender se a moto estava trafegando em uma via de emergência ou se estava ultrapassando pela direita naquele momento. O limite é muito embaçado, então as fotos podem ser muito úteis para entender se as rodas da bicicleta cruzaram ou não a linha do limite. Algumas testemunhas serão questionadas nas próximas horas para entender melhor o que aconteceu. De acordo com o protocolo, o motorista inteligente de 37 anos foi submetido a exames de rotina para detectar qualquer positivo para álcool e drogas. Dificuldades de trânsito inevitáveis ​​devido ao tráfego reduzido e filas para Monte Mario via De Monte Dipurtini e De Kambi Sportivi.

Outros humanos em Ostia

A poucas centenas de metros do Hospital Giovan Battista Grassi, via Mar Rosso e pela Mare di Bering em Ostia, Fernando de Palma, de 72 anos, morreu imediatamente após a intervenção de uma passagem de pedestres 118. Outro investimento ocorreu logo após as 19h de quinta-feira. A mulher, que é professora aposentada e bastante conhecida na praia, foi totalmente assumida por um homem de 57 anos que dirigia um BMW X5. O investidor, que denunciou à polícia local em Roma que não percebeu a presença da mulher, parou de prestar assistência após o impacto. Médicos de ambulância imediatamente intervieram no local, mas a condição do professor imediatamente parecia muito pior. A mulher, que foi levada às pressas para o departamento de emergência do Crossey Hospital, morreu pouco depois.

Campista em chamas

Às 19h da noite de ontem, um campista pegou fogo, por algum motivo, e depois explodiu pela Suécia via Corso Francia. Agentes da polícia local do Grupo II Baryoli na capital de Roma imediatamente cercaram a área e, com a ajuda de colegas do Grupo XV Ghazia, forneceram fechamentos temporários. Investigação, caso para estabelecer as causas do incidente. Ninguém está ferido no momento.