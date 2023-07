Os Nerasuris contemplam um grande regresso dos portugueses

Download de graça App FantaMaster e crie sua própria liga de futebol fantasia!

Eu cancelo no Inter – Bem-vindo a Nerasuri. João Cancelo poderia voltar a vestir a camisa do Inter após a marca da chave na temporada 2017/2018. O clube milanês revê esta solução sensacional e reforça significativamente onde só resta a ponta direita. Dumfries Depois de se despedir de Bellanova, ele foi para Turim.

Após experiência em Bayern Mônacocancelamento retorna Cidade de ManchesterMas foi um sucesso no Reino Unido porque não fazia parte do plano guarita. A valorização do internacional português sofreu uma queda, passando de 70 milhões, acertados com os campeões alemães ao direito de resgate, então não concretizado, para os atuais 40.

Segundo Christian Recalcati, jornalista próximo aos círculos nerazzurri, o Inter está se movimentando nessa frente ao tentar contratar João Cancelo por empréstimo. Um retorno à Itália pode agradar ao jogador do Citizens, que será protagonista no onze dos Nerazzurri, mas uma nova experiência em um clube da Premier League não pode ser descartada. A vontade e as ambições da Internacional Lusitana serão decisivas.

Cancelo para Inter, dérbi de mercado para Singo

A saída de Bellanova deixou um vazio na ponta direita. Wilfred pode preencher esta caixa Solteiro O contrato com o Torino termina em 2024. Fora do Granada, a Inter deu seus primeiros passos, embora possa ter que lutar Milão E isto Roma, também interessado no futebolista marfinense. Na estimativa de Shingo, o preço do touro é Sui 12-15 milhões. Traga de volta Tutosport.