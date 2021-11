Casal Abraham-Saniolo é atacado em Roma-Turim

José Mourinho está cético. Apesar de ter uma defesa de 4 jogadores e uma base em 4-2-3-1 para o trabalho que fez até agora na Roma, ele conseguiu. Mas a partida contra o Zoria, apesar de não ser 100% confiável devido à péssima qualidade dos adversários, mostrou o desempenho da dupla Abraham-Janiolo. Mais ensaios concretos serão necessários, e serão necessários, mas, entretanto, parece que duas perspectivas jovens (23 anos em média) foram integradas. Janiolo joga mais perto do gol como segundo atacante, tem menos campo e vai machucar mais os adversários. Abraham se sente menos sozinho, abandona a identidade de pelo menos um oponente e tem mais espaço para jogar. Mourinho deve ir com eles novamente contra o Torino amanhã, mas então ele quer ir para 4-2-3-1. Porém, com algumas correções táticas, Janiolo pode chegar mais perto dos ingleses, embora essa parte do campo seja ocupada principalmente pelo Pellegrini (banco com Zoria).