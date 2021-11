Demonstração do Milan Green Pass, março não autorizado: bloqueado via Torino – Corriere.it

A partir de Pierpolo Leo

Mais de cem marcharam por Torino, ocupando uma pista e rumo ao Porto Disney. Cerca de quatrocentas pessoas na guarnição aprovada pelo Arco della Pace

Chamada do começo Apito e celular piscando. Então, os regulares Slogans e slogans Junto com cada um desses Sem resistência passa. Dezenas de oponentes do Green Pass – não reconhecidos – Eles se encontraram na praça na tarde de sábado DiomoEvite, misture-se com turistas Dispositivo de segurança Nele havia um lado entre a catedral e a Piazza Fontana Passe pelos protestos do No Pass na capital da Lombardia no sábado, 19. Os manifestantes lentamente se reuniram e se juntaram à multidão em marcha. Mais tarde, al Sinal Acordado – apitos e flashes de telefones celulares – começaram slogans contra o passaporte verde: “Liberdade, liberdade”, “Milão não está dobrada” e assim por diante. No momento Agentes intervieram e cercaram e isolaram os manifestantes, convidando-os a usar máscaras. Permitindo Que insistiu em não usar.

Os bondes foram bloqueados e fechados Houve momentos emocionantes por volta das 18h20. Manifestantes de cerca de duzentos começaram uma procissão e marcharam por Torino. As forças da ordem são, portanto, Usado para controlá-los.

Bloqueado via Torino, via Mazzini e via Orefici. Há lojas no primeiro lado da estrada que leva à Piazza Duomo Trazendo os clientes para dentro, ele fechou as venezianas. Os bondes também estão bloqueados. Autoridades controlaram o motim Manifestantes marcham em direção à Piazza Duomo para liberar a reunião. As lojas foram reabertas e o tráfego foi retomado com uma queda no transporte público de superfície. A policia tem 100 pessoas foram identificadas E será mesmo Obstáculos Por não usar máscaras. Nove pessoas serão acusadas de manifestação não declarada, violência privada e interrupção do serviço público.

Procissão não autorizada por Torino Logo, cerca de cem manifestantes deixaram Em procissão por Torino, eles ocupam um caminho e seguem em direção ao Porto Disney. Foram interceptados no Corso de Porto d’Ivoire, perto do Museu Diocesano. Quando a polícia interveio para impedir o avanço da marcha, Os manifestantes se dispersaram e se espalharam pelas ruas adjacentes.

Milão, sábado luta do ás Greaseless na Base do Arco della Outro grupo de manifestantes, o único aprovado, reuniu-se à tardeCurva de silêncio. Na guarnição anunciada de 15 a 21, eles chegaram cedo Cerca de cinquenta, depois aumentou para cerca de 400. Perguntar Textos no microfone Alguns dos manifestantes vieram de Torino. O show foi organizado De acordo com as regras e em formulário padrão (A pedido dos mesmos delegados) por Dois, um homem e uma mulher, perto do extinto Comitê do No Green Pass Milan, É considerada a alma mais coloquial do movimento. READ Portugal estende controles na fronteira espanhola até 15 de abril

Reuniões de bate-papo Em vez disso, outras reuniões do dia Pular entre chats e estritamente “secreto”

, Ou seja, sem qualquer contato via Fatebenefratelli. O “Irreversível“Realmente proposital”Ignorar presentes de NatalE para provar Na área do Duomo (Também era temida no Porto Veneza), misturada com turistas e transeuntes, esta tática não funcionou nas últimas duas semanas. Não há passes concluídos de “jaula” pela polícia e mosquetões. Na verdade, acabou neste sábado também.

