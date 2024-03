Tendência do tempo para o próximo fim de semana, primeiras previsões « 3B Meteo

Hora de estudar

58 segundos

Tendências meteorológicas para o fim de semana de 16 a 17 de março

Um aumento na cobertura de nuvens deve afetar algumas de nossas regiões Sexta-feira, especialmente o Tirreno, ocorrerá em conjunto com o fortalecimento do campo de alta pressão da Europa Ocidental em direção ao país. A cobertura de nuvens formada por intrusões húmidas de oeste dentro do anticiclone não deverá ser particularmente produtiva. Durante o sábado poderá causar alguns distúrbios especialmente nas regiões Centro-Sul do Tirreno com algumas chuvas dispersas. As regiões do norte parecem estar menos envolvidas e mais estáveis.

Enquanto isso, o anticiclone parece prestes a se fortalecer ainda mais e a semana termina Um domingo é marcado por mais estabilidade no Centro-Sul. No entanto, durante o domingo, não se pode excluir que a cauda de uma frente se desloque em direção a latitudes mais elevadas ao norte, ao longo da borda superior do anticiclone, uma frente. Em parte devido a uma possível deterioração do climae norte da Itália, Principalmente com distúrbios direcionados às regiões alpinas. Contudo, a incerteza da previsão é muito elevada devido à distância temporal, não sendo possível até à data entrar em mais detalhes. Aconselhamos você a acompanhar as próximas atualizações.

Torne-se um repórter meteorológico e informe o clima da sua localização. É muito simples: clique aqui para saber como >> Meteorreporter.

Siga 3BMeteo no Instagram