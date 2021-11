Covid-19 entra em erupção, Belenens joga 9 contra o Benfica, depois fica com 6: Jogo suspenso

A situação mais sutil do campeonato português: hoje pode ser uma das noites tristes mais difíceis. Primeira Liga.

De acordo com o calendário, é uma corrida como nenhuma outra: Belence Terceiro lugar de baixo para cima na classificação Benfica, A lutar pelo primeiro lugar com o Porto e o Sporting. O clássico “giro”, já é duro no papel. Impossível pelas circunstâncias.

Já nas últimas horas, a atitude positiva de muitos, mas muitos membros da equipe de habitação é conhecida (14,17 funcionários no total). No entanto, não houve alteração: a equipa de Felipe Cândido foi positiva e viu-se obrigada a entrar em campo com o Benfica.

As contas dizem tudo. 11 jogadores na lista de convidados, Saldo: 9: Alvaro Ramalho Cole, Galileo, Rafa, Henrik Pierce, Trova Pony, Andre Lopez, Antonio Montes, Cav. B, sim: e João Montero, O Goleiro nasceu em 2001 com a primeira presença entre os profissionais. João Montero, que cresceu na Academia Juvenil do Benfica, não parou entre as posições, mas Como jogador de campo.

Dos 9 jogadores alinhados, apenas 3 têm pelo menos uma presença nesta temporada: Ramalho, Galileo e o Find Pony. Nas redes sociais, já há quem grite calúnia.

No final dos primeiros 45 minutos, Cav venceu por 0-1 com seu próprio gol. “La Liga é uma pena”, Os torcedores do Belenenses cantam com raiva. Aqui? Não ou vice-versa: sim. Porque Dois jogadores ficam no vestiário, podem ter se lesionado indiretamente, e outro, João Montero, pede uma troca após se recuperar em poucos minutos.

Você perdeu a conta? Nós iremos ajudá-lo: O Benfica tem o Belenenses com 11 contra 6 componentes. Isso não pode ser feito por regulamento. Então o jogo da caricatura foi interrompido. De 0-7, com toda probabilidade, irá para 0-3 na tabela. Uma barganha

Belenens-Benfica 9 de 11 contra

Ference: Alvaro Ramalho; João Monteiro, Galileo, Rafa, Henrik Pierce, Trova Pony, André Lobs, Antonio Montes, Cav.

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Valentino Lazaro, Weigl, João Mario, Grimaldo; Rafa Silva, Darwin, Seferovic.