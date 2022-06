De Mayo deixa M5s e ataca: ‘Seja irresponsável na escolha do governo’ – Política

Luigi Di Maio deixa o movimento cinco estrelas. Troy derrama lágrimas em um dia muito difícil para o governo, no qual o primeiro-ministro venceu a eleição do Senado com a moção pró-Kiev. “Hoje – ele ressalta – é uma escolha dolorosa que eu nunca imaginei que teria que fazer. “Ninguém tem a intenção de criar poder político pessoal. Saímos. Começando pelos executivos locais. Deve ser uma onda centrada nas necessidades regionais. Não há espaço para ódio, populismo, soberania e extremismo.”

“Nos últimos meses – no entanto – ele vem atacando para provocar sua vontade – a primeira força política no parlamento tinha o dever de apoiar o governo vagamente. Escolhemos uma ação factual que começa precisamente a partir da ambiguidade no exterior. Não pode haver erro . “Se a Ucrânia é atacada ou a Rússia é um ocupante, devemos escolher de que lado da história. A posição de alguns dos líderes do M5 corre o risco de enfraquecer nosso país”.

“É irresponsável pensar em escolher a estabilidade do governo apenas por razões relacionadas à crise de consenso.”

“Hoje é um dia muito importante para o Senado votar uma resolução para fortalecer o governo e passar para o próximo Conselho Europeu com o forte apoio das forças políticas que apoiam o Comitê Executivo. Devemos selecionar qual página. A posição de alguns dos líderes do M5 corre o risco de enfraquecer nosso país”.

O primeiro-ministro Troy venceu hoje em uma votação no Senado sobre a Ucrânia. O acordo foi alcançado após um apelo do primeiro-ministro, por uma resolução majoritária. “O parlamento ucraniano pediu ao governo italiano que continue apoiando a Ucrânia, juntamente com seus parceiros da União Europeia e do G7”, disse o primeiro-ministro. Epílogo depois disso As lágrimas do Ministro dos Negócios Estrangeiros com M5s, Com coleta de assinaturas para formar comissões parlamentares autônomas denominadas ‘Juntos pelo Futuro’: 50 delegados e 11 senadores prontos. Ataque de Batista: ‘uma traição desprezível’.

empresa ANSA READ Nova Ordem do Governo - Corriere.it Para formar um comitê no Palazzo Madama, 10 senadores e 20 delegados em Montecitorio são necessários por lei. Pela manhã Pepe Grillo escreveu em um post em seu blog: ‘Quem não acredita mais nas regras do jogo, diga. Abaixe as armas que distraem as massas e fale honestamente ‘(ANSA)

Votar no Senado

Na opinião do Conselho Europeu de 23 e 24 de junho, a Câmara do Senado aprovou uma resolução majoritária sobre as Comunicações do Primeiro-Ministro 219 a favor, 20 contra e 22 abstenções. Imediatamente houve aplausos no tribunal. As resoluções foram rejeitadas por Ele, Fattori, senador do Grupo Misto, senador do Italexit, Gianluigi Paragon e os irmãos da Itália (em que foi convocada uma votação por partes). Afinal, o governo expressou a opinião oposta. O texto da resolução dos poderes majoritários foi o resultado da longa e complicada mediação alcançada após a intervenção de Tracy. O decreto e a resolução ucranianos afirmam que “depende especialmente de uma passagem que insta o governo a continuar garantindo o envolvimento necessário e amplo do parlamento” nas principais cúpulas internacionais, “incluindo a venda de bens militares”. Esta é uma fórmula que equilibra a necessidade do governo de citar o mandato da Ucrânia autorizando o envio de armas para Kiev, e acima de tudo os M5s e Leu exigiram mais espaço nas decisões do governo. O primeiro-ministro Palazzo deixou Madame e, quando perguntado se ele se importava com o governo, ele simplesmente respondeu: ‘Não’. Aos que perguntavam se o resultado da votação da resolução era satisfatório, Palazzo deixou Madame e se limitou a assentir.

“Agradeço ao Senado Em apoio a ajudar a Ucrânia a defender sua independência e democracia, o primeiro-ministro Mario Draghi disse em uma resposta do Senado perante o Conselho da UE, resumindo o “caminho contínuo do decreto legislativo 14 de 22” para buscar sanções “contra a Rússia” e buscar uma paz duradoura que respeite os direitos e liberdades da Ucrânia.” Agradeço ao “Senado” pelo seu apoio concertado – reiterou Draghi – “a unidade é essencial”.

Resolução de monopólio

“Continue a garantia elétrica exigida Amplo envolvimento dos quartosAfirma que durante as mais importantes cimeiras internacionais sobre a guerra na Ucrânia e de apoio às instituições ucranianas, incluindo a venda de equipamento militar, o texto da resolução sobre as comunicações do Primeiro-Ministro Troy será votado no Senado, entre outros coisas, o governo, juntamente com seus parceiros europeus, deve suspender imediatamente as operações.” mudança no conflito, em respeito aos princípios de soberania e integridade territorial da Ucrânia e do direito internacional.”

empresa ANSA READ Spalotti no exame contra o sonho de Mourinho: os precedentes são implacáveis Outras obrigações para com o governo – incluindo o texto da resolução conjunta – “são pedir a cessação imediata das hostilidades com os aliados europeus e a retirada ilegal de todas as tropas … (ANSA)

Palavras dos dragões

“O governo italiano, juntamente com seus parceiros da UE e do G7, quer continuar apoiando a Ucrânia, como este Parlamento nos disse.” O primeiro-ministro Mario Draghi fez as declarações em uma entrevista coletiva no Senado antes do Conselho da UE. “Em 3 de junho, o Conselho da União Européia votou a favor do último conjunto de sanções. As sanções funcionam.” Essa é a consequência de um mundo interconectado.” Sanções contra a Rússia para interromper a hostilidade a Moscou e concordar em sentar à mesa de negociações“O primeiro-ministro Mario Draghi, 23 e 24 de junho, disse ao Conselho de Comunicações do Senado da Europa.” O conflito em curso “provocou – destacou. O primeiro-ministro fala sobre a questão da crise do trigo – “Uma crise humanitária extraordinária ameaça o fornecimento de grãos aos países pobres” e “milhões de toneladas de pré-colheita” bloqueados nos portos ucranianos. “É preciso liberar os estoques no armazém para abrir a mercadoria e acomodar a nova safra que vem em setembro”. “Nos últimos dias, a Rússia reduziu o fornecimento de gás à União Europeia e à Itália e, desde o início da guerra, o governo agiu rapidamente para encontrar fontes alternativas” e “obrigado” porque isso pode “se reduzir em breve este ano”. Em seguida, o gás russo”.