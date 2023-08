Caçar um assassino fugitivo

A tabacaria reabriu esta manhã. Francisco Marasco, de 72 anos, é dono de uma revenda na Marches di Rosa, uma das ruas do centro de Foggia. E horas depois de fechar as venezianas da boate, que estava fechada para o feriado, ele foi morto a facadas durante uma tentativa de assalto.

Um cliente a encontrou deitada perto da entrada por volta das 13h. No corpo, marcas de três ou quatro pés. O homem alertou os serviços de emergência, mas não houve nada que pudessem fazer. A arma do crime, uma faca ensanguentada, foi encontrada a poucos metros de distância, deixada cair pelo assassino em fuga. Não está excluído que a vítima tenha tentado reagir ao assaltante que nem sequer conseguiu chegar à caixa registadora. Estas são apenas hipóteses pendentes de investigações dos Carabinieri, que se concentram nos sistemas de videovigilância da área e na faca. “Conheço a signora Franca há 26 anos”, diz Maurizio, dono de um cabeleireiro masculino localizado a poucos passos das tabacarias. “Ela estava sempre disponível. Eu cresci aqui. Não há palavras”, acrescenta. As palavras de muitas pessoas que correram para o local são mais ou menos da mesma época. “Aos 12 anos atravessei a entrada com o cão e estava tudo normal . Então ouvimos as sirenes e soubemos da terrível notícia. Uma cidade inabitável agora. Não é mais um lugar seguro”, reflete Luigi, 49 anos. Um grupo de jovens sente o mesmo: “Não podemos mais viver nestas condições. Não nos sentimos seguros.” Giuseppe, que conhecia a vítima e tinha a idade dela, ficou chocado. “É um absurdo perder a vida trabalhando”, diz ele. Na verdade, Francesca Marasco era uma trabalhadora incansável. -mulher amada e conhecida, principalmente no bairro. A mulher dedicava todo o seu tempo à tabacaria. Histórico. Uma onda de indignação também se espalhou nas redes sociais. “Minha Fogia sempre me deixou sem palavras – escreve Federica – Signora Franca foi daqui a alguns anos, minha avó, minha tia, minha mãe ou eu mesmo. Ele certamente merece o respeito que você infelizmente não nos ensina.”

Até o mundo político e corporativo está chocado. A Comissão Extraordinária do Município de Foggia, que governa a cidade após a renúncia e prisão do prefeito Franco Landella (Leca), fala de uma “tragédia sem sentido e absurda”. “Uma mulher vai trabalhar depois de férias merecidas e morre – afirma Rosa Baron, Conselheira Regional da Previdência -. Como representante das empresas, sinto-me responsável, porque se algo der errado na educação de uma geração inteira, é nosso “É uma prioridade que o documento Foggia esteja na mesa do Ministro Piantedosi. Pedimos como partido”, retoma Mario Giampitro, Comissário Municipal dos Irmãos da Itália. O senador da Italia Viva, Ivan Scalfarotto, pede “o disponibilidade imediata do nome de um candidato a prefeito de centro-esquerda para o reinício civil e econômico da cidade”. O mundo empresarial também está chocado, a começar por Mario Antonelli, presidente da Federação Nacional dos Tabacos: “Mais uma vez damos o alarme para às empresas – afirma – que reforcem o controlo sobre todo o território e preparem medidas de segurança de emergência. Para combater a prevalência contínua do crime”. O crime brutal de Francesca que trouxe à mente a trágica morte de Francesco Triano durante um assalto. O jovem foi esfaqueado no olho esquerdo durante um assalto em seu bar ‘Gocce di caffè’ em Foggia, em setembro 17 de outubro de 2020. O roubo custou menos de 100 euros. . Trajano morreu no dia 9 de outubro. Há um ano, o Tribunal Auxiliar de Foggia condenou quatro jovens pelo crime, dois a 30 anos de prisão, um a 28 e um a 10. Em vez disso, o jovem de 17 anos que esfaqueou fisicamente o comerciante se declarou culpado e recebeu 16. Ele foi condenado a anos de prisão. “Desculpe – admitiu ao juiz -. Fomos lá para roubá-lo e eu tinha uma faca para assustá-lo, mas não queria matá-lo.