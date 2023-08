Empate entre Cadimare e Canaletto Sepor na Copa – Sediasport.com

As estreias de Cadimare e Canaletto Sebor na Copa da Promoção da Itália empataram o empate.

Uma fuga brusca de português (à esquerda) vale a Katimare um pênalti que é convertido pelo retorno de Davide Mazzucelli, com os Bianconeri assumindo a liderança sobre Canaletto Sebor em “Denis Pieroni”; Quase na metade do primeiro tempo. A reação de Canaletto leva ao fim de Carlini, que é salvo por Rossi. Junto com Bartoletti a resposta imediata é Catamota e segue em frente.

No segundo tempo… Marte Rosario empatou quase imediatamente: um passe direto do meio-campo. Seguiram-se três tentativas de Compagnie, as duas primeiras desviadas para escanteio e a terceira anulada. A um passo de Piloni na marcha final.

CADIMARE – CANALETTO 1 – 1

Pontuações: Mazzucelli no rick. 20′ e Marte Rosário 50′

Cadímere: Rossi Francesco, Ferrari (76′ Liotta), Manfredi; Canário, Pelati, Ambrosini; Bartoletti (72′ Donelli), Afonso Calef (38′ Marianelli), Potenzana (44′ Scadigna); Mazzucelli e os portugueses (65′ Desocchus). Pedra disponível e candidatos.

Canaletto SEPOR: Mazzini, Ferri, Vanni (46′ Biloni); Gambino (76′ Petaci), Piazza, Campagna; Natal, Papargone (59′ Favazza), Carlini (46′ Ucolini); Marte Rosário e Rossi Filippo (59′ Menacho). Disponível Paganini, Tattoli, Menazzo, Lazerini, Fiorini.

Árbitro: Fradicelli do Gênova.