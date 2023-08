Alerta laranja para tempestades em 27 de agosto, previsão do tempo na Ligúria e Gênova

O aviso laranja emitido por Arbal foi acionado às 7h do domingo, 27 de agosto de 2023, e estendido até as 15h de segunda-feira, 28 de agosto, quando mudará para amarelo em toda a Ligúria até as 20h. Este é o nível de alerta mais elevado para trovoadas, que são fortes e organizadas, assumindo um carácter persistente com possibilidade de granizo, potencial de vento e possíveis aguaceiros. A Sala de Operações Regionais permanecerá aberta durante o alerta.

Tempestade noturna em Gênova

À noite, uma forte tempestade atingiu Gênova, com trovões e relâmpagos, mas a cidade ficou gravemente inundada e em perigo. Relatórios do Sampierdarena via Carrigamento, Piazza Montano e Decola, e depois do Corso Carbonara em Castelletto. Um leitor também relata problemas no centro histórico. A água corre por San Bernardo (no vídeo abaixo), mas há muitas ruas nesse tipo de situação.

Croce Bianca Genovese enviou algumas fotos das enchentes em seu escritório na Piazza Palermo, Via Barabino alla Foce. Há problemas no Corso Torino, na estação ferroviária do Príncipe (invadida por uma cachoeira), em Cornigliano via San Giovanni d’Agri, em San Frutuso, em Val Pisagno e em muitos outros pontos da cidade. Alguns cidadãos relataram a falta de energia elétrica em várias ruas de San Teodoro e no centro histórico, enquanto outros relataram o desabamento de um muro de contenção em Lagasio. Alguns trens com destino a Gênova entre Arguada e Serravalle também foram interrompidos devido a uma linha de energia quebrada.

Esgotos subterrâneos foram inundados

Às 22h, a Defesa Civil recomenda máxima atenção às passagens subterrâneas inundadas via Milano (fechada pela primeira vez às 21h50), via di Francia, via Tecola/Piazza Montano, Brinn e Corso Torino. O de Staglino está fechado.

Pare no funicular e no metrô

O serviço funicular Zecca-Righi foi temporariamente suspenso às 22h20 devido a inundações. O metrô também parou às 23h.

Atualizações do Arpal

Na noite de domingo, a parte central do Mar da Ligúria formou intensas células de tempestade, relatou Orpal: 71 mm/1 h (14 mm/5 m) caíram em Gênova Castellaccio, 44 ​​mm no centro de atividade e 38 em Fiumara com vários relâmpagos. Parte da estrutura vai afetar também Monte di Portofino e os municípios a leste de Santa Margherita e Rapallo, cujo território já sente os efeitos da queda de 60mm/1h.

Dotty: “Noite problemática, cautela máxima”

Na noite de domingo, o presidente da região da Ligúria, Giovanni Totti, também falou: “Fortes tempestades – explicou – estão atingindo a Ligúria, especialmente entre Varasse e DiGuglio. situação, nenhum dano específico foi relatado, especialmente na estação Genoa Principi. “Algumas inundações, algumas árvores derrubadas e alguns breves cortes de energia estão agora sob controle. Não deixe que seja estabelecido antecipadamente de onde as tempestades mais fortes ocorrerão. sul e uma frente fria vinda do norte. As próximas horas até o amanhecer serão muito críticas. Recomendamos extrema cautela”.

Mercados estão fechados, escolas abertas para exames de reparação

O Centro de Operações Municipal reuniu-se na noite de domingo e ordenou o encerramento dos mercados ao ar livre na segunda-feira, 28 de agosto. O encerramento definitivo dos mercados na terça-feira, 29 de agosto, será avaliado de acordo com a evolução das condições meteorológicas. Por outro lado, foi confirmado que as escolas abrirão no primeiro dia do Exame Corretivo do Ensino Médio.

Ventos tempestuosos e fortes tempestades, obstruções em Génova

Além do aviso laranja, foi emitido um alerta pelo Centro de Operações Meteorológicas e Hidrológicas da Defesa Civil da Região da Ligúria. Previu fortes ventos fortes de domingo, 27 a terça-feira, 29 de agosto e uma forte tempestade na segunda-feira, 28 de agosto. Várias medidas foram, portanto, tomadas pelo município de Génova. Estacione motocicletas, veículos de lona e vans no elevado do Alto Moro. Acesso público aos cemitérios e parques fechados e ao mar e recifes do município.

Fortes tempestades e fortes tempestades acionam barreiras contra o vento

Totti: “Tenha muito cuidado, se houvesse alerta vermelho já o teríamos anunciado”

“Convidamos a todos a serem muito cautelosos, a acompanharem as atualizações divulgadas nos canais de comunicação da região e da Arbal, e a evitarem viagens desnecessárias – declara Giovanni Totti, presidente da região da Ligúria – se houvesse um alerta vermelho. declarou trovoada: só porque é laranja não significa que não possa causar danos. Continuaremos a monitorizar a situação nas próximas horas, especialmente à noite, de forma a responder imediatamente a possíveis problemas críticos.”

Giampedrone: “Mais lento que o esperado, foco entre tarde e noite”

“Não temos problemas específicos neste momento, mas queremos lembrar a todos que o aviso laranja é o nível de alerta mais alto para este tipo de tempestade – o Conselheiro da Proteção Civil Giacomo Giampedrone – antes. do que o esperado, mas não deve reduzir a nossa segurança, especialmente hoje. Durante a tarde e a noite. Esperamos os eventos típicos de granizo e vento forte deste tipo de célula de tempestade: esperamos que passem rapidamente pela nossa área, não se demorando em pequenas áreas da área”.

Mau tempo, árvores caídas e problemas nas estradas

Os primeiros efeitos do alerta laranja para trovoadas estão em vigor no final do domingo e na hora do almoço do dia 27 de agosto de 2023. Chuvas fortes, misturadas com granizo, caíram em Tigullio e, a leste, árvores caíram na rua de Rapallo e, com inundações, estagnação e filas, na rodovia A12 (nossa análise aprofundada neste link).

Chuvas fortes no leste: árvores caídas, rodovia inundada

Regras do valor

O túnel servirá toda a área de Bryn-Brignol; No entanto, as duas entradas da estação de metro Brignole via Canaveri, os elevadores dentro da estação de metro da área de Canaveri e os elevadores da Piazza Raggi para Corso Montegrappa permanecerão fechados até que o alerta laranja seja interrompido. A estação de metrô Brignole é acessível através do acesso normal da Piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da Piazza Verdi. Durante o período de alerta laranja, há saída obrigatória pela estação ferroviária. Durante todo o período de alerta laranja, os elevadores e o elevador QZ do metrô da estação ferroviária Cestri Ponente via Puccini estarão fechados. A ferrovia Gênova-Casella também está fechada, com previsão de substituição de ônibus (artigo completo neste link).

Nota: Casella mede Amt para metrô, elevador e trem

Previsão do tempo em Arbal para Gênova e Ligúria para domingo, 27 de agosto

O clima está perturbado com chuvas, indicando instabilidade com alta probabilidade de tempestades fortes e persistentes organizadas em todas as regiões. A partir do meio-dia a chuva intensifica-se entre aguaceiros moderados e fortes, sendo as zonas de acumulação elevadas e muito fortes no interior. As trovoadas podem ser acompanhadas de granizo, vento e chuvas localizadas. Foi determinada intensificação do vento até forte tempestade no entardecer: de norte em ABD a sudeste em CE. Aumentando fortemente o movimento das ondas.

Previsão do tempo em Arbal para Gênova e Ligúria para segunda-feira, 28 de agosto

A precipitação é elevada, elevada em volume, localmente muito elevada e de intensidade moderada a forte. Alta probabilidade de trovoadas fortes e persistentes em todas as áreas devido à instabilidade significativa nas frações decrescentes a partir da tarde. As tempestades podem ser acompanhadas de granizo, rajadas de vento e chuvas locais. Ventos fortes com força de vendaval de norte para ABD e sudeste para C. Mare de fortes ou muito fortes, tempestades severas de sudoeste até costas expostas de ABC.

Regras do Alerta Meteorológico Laranja do Centro de Operações Municipais

Arbal Previsão do tempo para Gênova e Ligúria na Terça-feira, 29 de Agosto

Ventos tempestuosos ou com força de vendaval sopram para o norte, e ventos com força de vendaval sopram. Um mar localmente agitado em A, B.C.

Aviso, 3BMeteo: “Ciclone tropical com tempo severo, trovoadas e ventos de 80-100km/h”

Por Lorenzo Batellino 3BMeteo Um ciclone tropical com trovoadas e rajadas de vento de 80-100 km/h irá concentrar-se na segunda-feira, 28 de agosto, explicando quais os eventos esperados para as próximas horas. “Entre a tarde e a noite, as chuvas e trovoadas mais intensas, com risco de tempestades, estendendo-se do Centro-Oeste até La Spezia, atingirão a nossa região. . Uma poderosa tempestade com características tropicais começará no Mar da Ligúria a partir da manhã de segunda-feira. Um furacão formado, que pode se tornar Medicane (furacão mediterrâneo), atingirá a costa entre Savona e Gênova durante a tarde. Ventos ciclônicos, 80-100 km /h, tempestades em costas expostas, bem como chuvas climáticas adversas significativas, trovoadas, risco de tempestades e Acumulação adicional de chuva em 24 horas e no interior excederá 100 mm. Tal situação pode causar danos graves às costas e impactos hidrológicos no interior, mas nas horas centrais do dia não estão excluídas soluções temporárias, os eventos deverão ser reduzidos a algumas horas. O ciclone começará a enfraquecer na terça-feira, com os ventos a abrandar e a instabilidade a diminuir gradualmente, mesmo quando o dia muda acentuadamente com a possibilidade de algumas chuvas dispersas e intermitentes.”

Aviso, 3BMeteo: “Formação imediata de um ciclone tropical com tempo severo, trovoadas e ventos de 80-100km/h”

Divisão do território regional em zonas

R: A costa de Ventimiglia a Noli, toda a província de Imperia e o vale do Senta.

B: Litoral de Spotorno a Camogli incluindo Val Bolsevera e Alta Val Pisagno

C: Ao longo da costa desde Portofino até à fronteira com a Toscana, passando pela província de La Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla.

D: Valle Stura e Savona para o interior até Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebia.

