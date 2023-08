O gesto de Cristiano Ronaldo não passará despercebido nas redes sociais: é uma tempestade

Cristiano Ronaldo no olho da tempestade. O gesto do campeão gerou polêmica nas redes sociais: eis o que aconteceu

Depois do caso dos últimos dias Cristiano Ronaldo Continue falando sobre você. O português acaba novamente no centro da tempestade: o seu gesto gera polémica nas redes sociais, eis o que aconteceu.

sucesso Liga dos Campeões Árabes Não trouxe a harmonia desejada para o lar Al-Nasser. Na verdade, o comportamento do craque do time gerou muito debate nos últimos dias. Cristiano Ronaldo acabou no centro da polêmica após sua atitude para com um juiz de linha e um homem que tentou tirar uma selfie com ele durante a partida de qualificação para a Liga dos Campeões da AFC. Porém, esse não foi o único momento da corrida que gerou polêmica.

Al-Nassr x Al-Ahli, time de Cristiano Ronaldo venceu mas gente das redes sociais mostra contra os portugueses

No ano passado, Cristiano Ronaldo decidiu dar um passo importante: deixar a Europa e mudar-se para a Ásia. Uma seleção que gerou muitos comentários negativos. Porém, passados ​​vários meses, já são vários os jogadores que decidiram fazer a mesma jogada que os portugueses. Entre os que trocaram o Velho Continente pela Arábia Saudita estão o ex-jogador do Inter Brozovic e o ex-meio-campista da Lazio Milinkovic-Savic.

Notavelmente, o ex-atacante dos Nerazzurri decidiu embarcar em sua aventura asiática com a mesma camisa do CR7. Nos últimos dias, o croata foi um dos jogadores que deu à sua equipa a vitória sobre o Al-Ahly. Porém, foi Cristiano Ronaldo quem roubou os holofotes durante a partida. Muita gente está comentando nas redes sociais sobre essa atitude do jogador.

No final do primeiro tempo, que terminou em 1 a 1, os portugueses literalmente gritaram com o bandeirinha. No segundo tempo, o Al-Nasser assumiu o controle do jogo nos minutos finais. Principalmente aos noventa minutos, quando o jogo parecia empatado em 2 a 2, Taliska cabeceou para a rede. No entanto, uma jogada de Ronaldo chamou a atenção.

O O português levantou a mão na hora do gol. Existem duas teorias sobre o motivo do gesto: a maioria dos especialistas acredita que o jogador quer sinalizar o impedimento para seu companheiro, alguns acreditam que ele quer reivindicar o pai do gol da Bola de Ouro. Seleção de Portugal há alguns meses. No entanto, nenhuma resposta definitiva foi dada.