Sasari, o velho foi morto com um tronco. O corpo queimado foi encontrado em uma floresta

oitenta anos, Nicolau Pasquerelafoi brutalmente assassinado com uma vara e depois queimado na cidade de Sássari. O corpo da vítima foi encontrado ontem em uma clareira na rua após denúncia de um transeunte Piantanna, e por causa dos ferimentos, o corpo estava irreconhecível. As circunstâncias exatas da morte não foram determinadas com certeza. Foi um interior Arbusto, num jardim com o Centro Biomédico da Faculdade de Medicina de um lado e o Jardim Botânico Sassari do outro lado da rua. Foi encontrado sob uma pequena crista com cerca de três metros de altura. Uma fenda no solo está parcialmente coberta por vegetação abundante e pode ter ocultado o corpo por muito tempo. Nas horas seguintes, as autoridades policiais conseguiram identificar O homem morto Para identificar o assassino que acaba de ser preso, 48 anos de idade.

Segundo o que foi reconstruído pela equipe de investigação da polícia local de Sassari, uma briga entre os dois teria desencadeado a reação enlouquecida do mais jovem. Depois arrastaram o corpo para a floresta e incendiaram-no.

Espere desenvolvimentos nas próximas horas

Lucas Frasacco