Série A, Milão – Torino 4-1: Rossoneri vence Granada

Um relatório sobre a vitória da equipe de Stefano Pioli contra a Toro de Ivan Juric em antecipação ao segundo dia

© Foto de www.imagephotoagency.it

A Milão O pôquer bonito e sólido chega em sua estreia no San Siro. A dobra rossonera Turim Desligado JuricNão exatamente no jogo, jogado com intensidade, qualidade e cinismo no final da partida.

O jogo acabou desde o primeiro tempo. A abordagem do diabo é imediatamente sufocante e Leo acelera duas vezes em Shores, mas nenhuma ação é tomada. Depois de meia hora vem a vantagem do Milan: Limpeza abre à direita com Bochecha Loftus, o véu Giroud e bolsas americanas com rede lisa. Ação azul. O Toro respondeu de forma admirável e encontrou o empate aos 36 minutos, na primeira chance da partida: Richie chutou da entrada da área, Costas Acontece atrás de Mignon.

Porém, os rossoneri não quebraram e voltaram a atacar de cabeça. Após cruzamento de Leo aos 43 minutos, bom dia Coloque as mãos nas costas de Giroud e toque na bola com a mão. Marianne concede o pênalti. O francês não errou na cobrança de pênalti. Em recuperação, os portugueses encontram corredor na área e sacam Theo Hernández: Escavação suave e 3-1.

No segundo tempo, os ritmos desaceleram. Aos 64 minutos, Leo voa pela esquerda, invade a área e encontra o Rangers, mas a bola sai ao lado. Porém, na jogada, Schurz acertou o tornozelo do português e Mariani sofreu o segundo pênalti. Um típico Giroud marcou seu terceiro gol no campeonato de pênalti. O grande desempenho dos homens de Pioli foi agora chamado a Roma para exame; Jurić ainda tem canteiro de obras aberto, mas o fim das obras ainda está longe.