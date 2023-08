O ouriço usado como bola de futebol pelo time infantil de Bolzano, reduzido à morte: como está Johnny

Depois de usá-lo como arma, eles o reduziram à morte Futebol. O herói indefeso desta história é um menino JohnnyFelizmente, um ouriço foi salvo a tempo pela intervenção de um veterinário. Isso é o que aconteceu bósonNo bairro Dom Bosco. Agora o pequeno mamífero está seguro depois de receber tratamentos vitais.





O ouriço é usado como bola de futebol em Bolzano

Conforme noticiado por ‘L’Adige’, a vítima era um Filhote de ouriço Algumas semanas.

O animal foi utilizado como bola de futebol por um grupo de crianças do bairro Dom Bosco de Bolzano. A vida é encurtada.

Um ouriço em Bolzano foi usado como bola de futebol por um grupo de crianças e estava morrendo





Os golpes violentos dos chutes das crianças teriam sido fatais para o pequeno Johnny, rebatizado com este nome, se um transeunte não tivesse cuidado imediatamente do animal.

O Bom Samaritano, aliás, trouxe o cachorrinho ouriço Hospital Veterinário Johnny imediatamente recebeu os primeiros socorros da veterinária exótica do Südtirol, Dee Vanga.

Talvez isso lhe interesse Ele desmembra um gato em Catânia e o morde sob efeito de crack: ele acreditava que havia um inseto dentro dele.

Como está o cachorrinho Johnny?

Um cachorrinho ouriço veio à clínica Abrasão da parte posterior Eles são Faltam penas Nessa área.





“Eles voltam a crescer com o tempo”, diz o veterinário Dr. Mula Vincenzo.

Dr. Ano Novo Estêvão A Clínica Veterinária Exótica Südtirol explicou detalhadamente os tratamentos realizados ao pequeno Johnny: “Inicialmente Johnny era muito pequeno, então tivemos que preparar um clássico. Plano de energia a cada quatro horas, inclusive à noite, até atingir peso satisfatório.

Talvez isso lhe interesse Gato de 10 semanas jogado pela janela morre devido a ferimentos e choque: culpado procurado

Então: “Para isso somos um Ciclo de desparasitação com tratamentos Pesticidas“.





Johnny em breve será solto na selva

Os dois veterinários sublinham a eficiência dos voluntários do Grab, um centro de resgate de aves e pequenos mamíferos selvagens no Tirol do Sul, que imediatamente intervieram para ajudar o filhote de ouriço.

Relatado pelo Voluntário do Caranguejo ‘L’Adige’ Alessio Leonardi Oltrizarko-Aslako disponibilizou uma pequena parte de um jardim em terreno privado do distrito, onde Johnny terá o seu próprio recinto, onde poderá recuperar as forças e voltar a habituar-se ao ar livre, perto da floresta.

O cachorrinho ficará no recinto por cerca de dez dias, após os quais virá Lançado na natureza.





Consternação dos veterinários

À medida que a história de Johnny se torna conhecida, muitas perguntas surgem tanto das pessoas quanto dos veterinários.

Dr. Vincenzo Mule diz: “É de se perguntar o que Educação ambiental Em vez de nos maravilharmos diante de um animal muito meigo, se temos filhos que o utilizam, passamos para uma nova geração. Chutá-lo“.

Infelizmente, incidentes de abuso de animais são muito comuns. Por exemplo, em junho de 2023, um homem em Catânia foi mordido por um gato enquanto estava sob efeito de crack.





O homem estava convencido de que alguém segurava algo dentro do animal Percevejo para espioná-lo.