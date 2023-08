Foi o dia. Todas as atualizações ao vivo

Roma – Lukaku em Roma, aqui vamos nós. Hoje (sábado, 26 de agosto) pode ser um dia decisivo para a Grande Roma em amarelo e vermelho. Nas próximas horas chegará a capital belga. Roma e Chelsea Estou trabalhando para fechar negócio: acompanhe todas as atualizações.

11:42

Lukaku-Roma, chega de fumaça branca: é

Chega de fumaça branca para Lukaku, Roma e Chelsea Enquanto isso, os grandes Roma de Bruxelas, na Bélgica, são esperados em Londres na segunda-feira.

11h35

A frase de Capello sobre Lukaku levanta uma dúvida

Fabio Capello também se manifestou sobre a possibilidade de ver Lukaku em Roma, elogiando a atividade mas levantando dúvidas “técnico-táticas”. Leia tudo

11:25

Promessa de Pinto: “Vou levar Lukaku”

O sonho de Lukaku se tornou realidade na Roma Thiago Pinto, após adquirir Azmoun, garantiu aos dirigentes do vestiário: “Não posso, estou tentando pegar o Lukaku”. Ele está em movimento e agora o supergolpe está prestes a vencer.

11h15

Ataque social a Friedkins

Os torcedores da Roma estão cada vez mais entusiasmados com a chegada de Lukaku, com Friedkins tomando conta das redes sociais. “Presidente, traga-nos Lukaku”, “Estamos esperando o Lukaku”, “Dybala e Lukaku com gols garantidos, que dupla!”, Alguns comentários interessantes.

11h05

A atuação de Lukaku com Mourinho: os números

Mourinho e Lukaku, uma história antiga… e uma nova. Os dois já trabalharam juntos no Manchester United e no Chelsea e agora podem dar vida a um terceiro ato da nova temporada para partilhar na Roma: aqui estão os números da Big Roma com os portugueses no banco. Leia tudo

10h55

O tweet de Boniek: “Que horas são na Grande Roma?”

Lukaku em Roma desperta entusiasmo entre os fãs de Giallorossi, incluindo Bonic. O ex-atacante escreveu no Twitter: “A que horas chega a Grande Roma?”. A espera aumenta.

10h45

A oferta do Borussia Dortmund por Lukaku

O Borussia Dortmund está tentando contratar Lukaku, embora ele ainda prefira a Roma à sua frente. Leia tudo

10:36

Isto dá esperança a Roma

Roma também está otimista porque toda vez que o presidente vai pessoalmente, o alvo é bem-sucedido, e Don Friedkin retorna a Roma e voa no alvo. Aconteceu com Mourinho, Abraham, Dybala e Wijnaldum. Poderia acontecer novamente com Lukaku.

10:27

Chelsea não queria pagar para contratar Lukaku

Chelsea e Roma estão a negociar um empréstimo sério, os ingleses pedem 7-8 milhões, e o envolvimento do jogador: 11 milhões líquidos 16 brutos, os Blues não querem participar no pagamento do salário de Lukaku.

10:17

Os antecedentes da paz de Lukaku e Pochettino

Questionado sobre Lukaku, Pochettino optou pela paz com o jogador. “Não depende de mim, depende deles. Nesse caso, o jogador e o clube vão me avisar que as coisas mudaram. Não vou me mudar até que o clube ou o jogador queira falar comigo.”Este é um trecho das palavras do treinador dos Blues na conferência. Leia tudo

10:05

Lukaku se encontra entre Roma e Chelsea: o que falta

Dirija-se aos escritórios dos Blues em Stamford Bridge, em Londres, para uma série de reuniões entre Roma e Chelsea. As negociações avançam rapidamente: as partes buscam um acordo sobre os termos do empréstimo e a contratação do jogador. Lukaku aguarda novidades em seu apartamento em Bruxelas. Mala pronta.

10 horas da manhã

Romelu, você é Romelu

“Romelu, é você Romelu”, dizia o comentário do diretor do Corriere dello Sport – Stadio Ivan Jassaroni. Leia tudo

9:50

Lukaku e Roma estão se aproximando

Lukaku está em Bruxelas, na Bélgica, aguardando a notícia de que uma mudança para Roma está confirmada. Ele está pronto. Estas são as épocas mais quentes para o sucesso do verão.

Roma