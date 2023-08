“Devolva nossa filha e depois saia desse inferno”

“Agora só quero duas coisas: que minha filha volte para mim, porque não a encontrei. Depois peço justiça: quem fez essas maldades paga pelos seus pecados e não ficará impune”. Adriana (um nome fictício que daremos a um dos parentes vítimas de abuso de Green Park por razões óbvias de confidencialidade. Kaivano) está destruído. Parentes e amigos próximos visitam sua casa um após o outro, mas ela não quer ver ninguém. Neste momento, o marido e os dois filhos estão ao seu lado. Pela manhã ele também se encontrou com o advogado Angelo Pisani, que o auxilia na parte judicial do caso.

Estupro em Kaivano, dois parentes vítimas de abuso removidos de suas famílias: um adulto preso. Advogado: “Grave negligência parental”

Senhora, quais são as novidades da sua filha e como ela está?

“Como pode ser isso? – ela responde, enxugando os olhos com um lenço – tenho certeza que ela vai ser pior que eu, acho que eu deveria morrer, que ela deveria chegar perto de mim. Nesse ambiente, mesmo que você saiba os perigos de viver aqui, isso poderia ter acontecido, isso chegou a esse ponto, e eu nunca teria pensado que alguém poderia atacá-la na sua porta.”

Há algo para censurá-lo hoje?

“Ela era a minha vida. Da minha parte não faltou atenção e sempre tive a ousadia de verificar a amizade dele, até o vestido quando ele saía.

Pelo que sabemos, o que ele lhe contou sobre essa experiência terrível?

“Depois da intervenção do irmão, ele chorou e disse tudo o que condenamos para pedir ajuda e justiça. Não quero dizer mais nada”.

As investigações estão em andamento, mas os responsáveis ​​devem ser identificados imediatamente.

“Todos deveriam ser punidos. Uma coisa é certa: não suporto a ideia de continuar morando neste lugar. Aqui está o inferno, tudo que você precisa é de muita luz.”

Você acredita em justiça?

«Sim, muito. Assim que percebemos o que realmente aconteceu ao meu marido, recorremos à lei. Sempre acreditámos em empresas que nunca tiveram o Green Park como princípio».

Se ao menos ela pudesse, o que diria aos perpetradores do abuso de sua filha?

“Quero vê-los cara a cara para ver se eles têm coragem de me enfrentar; Quero dizer a eles: “Olhem-se no espelho e percebam o quanto vocês são feios e covardes”. No entanto, agora só espero uma coisa: eles serão detidos e punidos em conformidade, porque enquanto andarem impunes serão uma ameaça e poderão magoar outras crianças.

Você vai perdoá-los? Ou ele pede punições exemplares para eles?

“Não sei como perdoá-los. Não, não posso nem pensar nisso agora. Espero que seja por isso que eles se arrependam e paguem e impeçam que outros façam como eles”.

Que conselho você daria a outras mães de crianças pequenas como você para evitar que outros horrores semelhantes acontecessem?

“Primeiro saia deste inferno horrível onde ninguém tem saída.”

Entretanto, do relatório entregue pelos assistentes sociais aos advogados que ordenaram a transferência da sua filha para uma estrutura protegida, surge uma grave acusação contra a sua família e os seus pais.

“Conosco, meu marido e meus outros dois filhos, não fiz nada de errado. Sempre fizemos todo o possível para o bem-estar da minha filha nesta depravação humana e social, essas acusações não nos merecem.

Você vai ficar no Green Park?

“Devo partir: para o bem e o futuro da minha filha e da nossa família. E eu vou. Mas para evitar que tais atrocidades voltem a acontecer, todos precisam sair daqui.

