Foi iniciada uma investigação em Lodi por instigar o suicídio do restaurante. Lugarelli recebe ameaças de morte – Notícias

Os Carabinieri estão investigando para encontrar a identidade do computador ou smartphone a partir do qual foi lançada a avaliação online do cliente da pizzaria Le Vignole em Sant'Angelo Lodigiano. . A dona da pizzaria, Giovanna Petretti, 59 anos, que posteriormente foi encontrada morta no rio Lambro, respondeu a essas palavras e posteriormente foi acusada de inventar tudo para ganhar publicidade nas redes sociais.

Em investigação da promotoria de Lodi, os militares pedirão ao Google que esclareça quaisquer dúvidas — hipótese que permite análises e tecnologias profundas. A investigação é necessária hoje e nos próximos dias.

As investigações continuam para esclarecer todos os aspectos do que aconteceu na manhã de domingo, quando a mulher saiu de casa de carro na madrugada, cortou os pulsos e depois se jogou nas águas do Lambro. Na verdade, parece não haver mais dúvidas sobre o caminho suicida.

Agência ANSA Agência ANSA Aqui está o Declock para influenciadores – Notícias – Ansa.it Incitação ao Ódio e ao Crime, Transparência, Proteção de Menores (ANSA)

Família do dono de restaurante morto: 'Grande dor, dê-nos um tempo'



“A filha, o marido e a mãe de Giovanna Petretti se sentem assediados, toda vez que saem de casa encontram alguns repórteres esperando por eles na rua para fazer perguntas. de uma família, mais da investigação. Esperando a chegada de elementos concretos”. O pedido é de Simona Gallegari, advogada indicada pela família do dono do restaurante de Sant'Angelo Lodigiano, encontrado morto no último domingo.

“A imprensa e a TV respeitam a família, não deixe que te vejam de novo” Assinado: “SU”. É o que lemos num banner colado ontem à noite no portão do parque público em frente ao restaurante 'Le Vignole'. Ontem a filha de Giovanna Petretti pediu aos jornalistas que saíssem da rua onde fica a pizzaria e a casa da família porque “estamos sitiados”, reataram amigos nas redes sociais. Uma segunda faixa, novamente contra jornalistas, mas menor que a primeira, foi exposta esta manhã na vitrine de um prédio privado próximo ao restaurante 'Le Vignole'. O mesmo texto estava escrito em um pedaço de papel pendurado no portão de um parque público em frente à boate ontem à noite: “Imprensa e TV respeitam a família, não deixe que te vejam de novo”.

Selvaggia Lucarelli relata as ameaças e insultos que recebeu. Ele então explica: ‘Só entro no Instagram por um tempo’



“Eu sei onde você mora, tome cuidado porque suas horas estão contadas. Vou te dar um soco quando você menos esperar. Não é brincadeira”: essa foi uma de suas mensagens. Selvagia lucarelli Ele republicou em suas histórias do Instagram. São ameaças e insultos de anônimos que culpam Giovanna Petretti por sua morte. “É claro que se algo acontecer (não comigo, repito, sou forte), culpamos as redes sociais, não os jornais – escreveu ela – queria garantir ao diretor da República, Salvini, etc… que naturalmente estou experiente e eu levo tudo, e a outra pessoa também Hope, e não só isso, não entendo bem, hoje a República escreve que Lorenzo e eu brindamos todos os dias a quem insultar, temos um programa juntos? ?. Mas vamos continuar assim. Funciona!”.

“Ninguém liga para essa morta. Todo mundo a usa para festejar na mesa”: Selvaggia Lucarelli então volta para falar sobre Giovanna Petretti, e diz isso em um longo post “Somente no Instagram”. “Ninguém se importa com essa morta. Todo mundo a usa para um banquete em sua mesa. Política. Meus colegas que não gostam de mim. A própria imprensa.” No caso de Giovanna Petretti, Lucarelli sublinha que “é errado que a mulher tenha sido espancada ou espancada com pau”, e que “ninguém tem coragem ainda de pensar no papel da imprensa neste assunto” e “nós gostamos”. As más e más redes sociais, que no fundo são o bode expiatório perfeito para a imprensa, geralmente culpam as redes sociais pela mudança”. Lucarelli apoiou o namorado Lorenzo Biaghiarelli, notando primeiro as inconsistências na crítica, “um homem da alimentação e da restauração, uma pessoa sensível e tranquila”, mas “houve dois infortúnios: a pobre menina suicidou-se, ela era minha amante”. “Cada vez que uma pessoa se suicida em um noticiário que é criticado por algum motivo – acrescentou – os jornais deveriam ser fechados. há muito tempo. Tenha fé. Ninguém filtra E não apaga. Por exemplo, eu faço isso o máximo que posso.”

Primo: 'Ela foi espancada'



“O restaurante era a vida dele e foi atacado.” Fala Angela Giulia, parente de Giovanna Petretti, homem da taberna de Sant'Angelo Lodigiano que foi encontrado morto há dois dias. “Ela era muito modesta – explica ele – muito boa e toda a família também. Sempre disponível. Ela apanhava – ele ainda fala da Giovanna – mas para quê então? Por bobagens. Estimulante…”. “Há quem possa ficar tranquilo – acrescenta –: deixe-os olhar uma vez para a sua própria casa”.

Vídeo Restaurador morto, seu primo: 'Ela foi espancada'

Reprodução protegida © Copyright ANSA