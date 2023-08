Joanna Vasconcelos finalmente revelou o seu plano

O artista português criou um pavilhão de bolo de casamento em cerâmica com 12 metros de altura em Inglaterra.

Um bolo de casamento pode ser considerado uma peça arquitetônica elaborada para ser exibida em um espaço público? Se nos referimos a modelos multiníveis completos com decorações complexas de açúcar ou plástico de chocolate, a resposta é definitivamente positiva. Então, isso não é uma coincidência Artista portuguesa Joana Vasconcelos Ela decidiu se inspirar nesse tipo de bolo de comemoração para criar seu pavilhão de bolos de casamento.

Parte escultura, parte loucura arquitetônica de jardim, A construção representa uma forma de escultura envolvente que combina pastelaria e arquitetura. Como um templo de amor. Pelo menos foi o que disse o criador. Azulejos estampados e ornamentos esculturaisNa verdade, Eles são projetados para criar uma experiência complexa e emocional. Para completar, então, o som da água corrente e um esquema de iluminação específico para o local.

Queria que as pessoas tivessem três atitudes diferentes: olhar de fora, desfrutar do ambiente a partir de diferentes níveis e varandas e, por fim, completar a obra com a sua presença – explicou o artista – acima de tudo, sempre pensei amar um templo.